Educación emocional en Ibiza

Las madres actuales se enfrentan a un doble trabajo: educar a sus hijos atendiendo a las emociones de estos y lidiar con el juicio y la crítica de familiares, amigos y extraños. La consultora en crianza consciente Míriam Tirado ofreció una charla sobre esta materia el pasado martes en el Club Diario de Ibiza bajo el título ‘Sentir’. La sala estaba repleta, sobre todo, de mujeres. Durante la hora y media que duró la conferencia, Míriam Tirado dio algunas píldoras para criar con sentido y respeto a nuestros hijos y destacó la importancia de ser firmes en los límites.

Mi experiencia como madre es que es muy difícil llevar a la práctica toda la teoría. Nos cuesta sostener el malestar ajeno y por eso los límites se difuminan, explicó Tirado. Pero algo que me llegó fue que, así como todas emociones son válidas no lo son los comportamientos que se derivan, y ahí es donde hay que actuar. Y esto se extiende a parejas, amigos o colegas de trabajo. Puedes estar enfadado pero no pegar, en el caso de un niño, o hacer vacío, en el caso de los adultos.

Mi generación tuvo padres autoritarios que educaron como lo habían hecho con ellos. No podíamos llorar ni estar tristes... qué presión. Se nos controlaba con el miedo, miedo a perder su amor si no hacíamos lo que ellos querían, si no nos portábamos bien. Y así muchos crecimos siendo complacientes, tratando de gustar a los demás para que nos quieran. Todo un error de base que ha marcado las relaciones adultas desde el momento en el que nuestras emociones fueron minimizadas.

Ser madre abre muchas puertas que nunca se habían abierto. Querer ser ejemplo de alguien, te hace ser mejor persona y desarrolla además una especie de escáner para detectar quién no lo es y qué comportamientos de los demás hacia ti son inaceptables en tu vida. Me hizo muy feliz saber que el colegio de Santa Gertrudis impartirá educación emocional en este curso. Me gustaría que mi hijo no tolerase ni la mitad de las injusticias que he presenciado y que siempre sea fiel a sí mismo porque sea capaz de escucharse.