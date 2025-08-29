Oportunismo

Hay mucha gente lista capaz de extraer enseñanzas de los golpes de la vida. Personas sensatas capaces de analizar, de modo imparcial y sin buscar culpables, que, a veces, lo malo ocurre sin que nadie tenga la culpa, porque la vida mata, otras, hay responsables a los que es justo pedir cuentas y, en ocasiones, las circunstancias han cambiado, y lo que antes servía, ahora ya no.

Por eso se debe analizar sin demonizar, para poner remedio técnico a lo que se ha hecho mal, superando las diferencias ideológicas, que para apagar un fuego el agua no es azul ni roja ni la limpieza de los montes de izquierdas o derechas ni el derecho a que limpien su entorno de los que viven en el medio rural, que también pagan impuestos, menor que el del vecino de la calle Muntaner. Una cree que la ciudadanía de uno y otro color asiste conmocionada al espectáculo bochornoso de nuestros políticos durante la tragedia horrorosa de los fuegos de agosto. Necesitamos dirigentes sensatos que aprendan de los fallos del pasado y encaren el futuro del mundo rural, que es el de todos nosotros, urbanitas incluidos, con inteligencia y medios necesarios para paliar el abandono, prevenir los peligros, consolar con presencia, aliento y verdadera compañía a los vulnerables, a los para siempre heridos por las llamas, que muchos han perdido hasta sus recuerdos. Basta ya de aprovechones del dolor que pretenden volver a incendiar de odio esta vez los corazones dolientes con tal de hacer befa del rival político que, ante la desgracia, tendría que ser un hombro solidario junto al que luchar y no alguien al que denunciar por gestión criminal o acusar de indolencia e incompetencia para ver si esta vez sí ha llegado su momento, como en la dana, y pueden usar las llamas, como antes la lluvia, para cambiar el gobierno de una Comunidad que más que una víctima se les antoja una presa. Y es que desde aquel asqueroso «Parece que Castilla y León está calentito», se han multiplicado las infamias en una carrera culpable de oportunismo que, si no es criminal, se parece mucho.