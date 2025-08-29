De una irresponsable pérdida patrimonial

Siempre que vuelo a Mallorca, me emociona la planicie que veo en la aproximación al aeropuerto de Son Sant Joan. Se sobrevuelan las Salinas y el Pla de Sant Jordi. Un paisaje sorprendentemente parecido y con los mismos nombres que tenemos en Ibiza cuando en avión nos acercamos a nuestro aeropuerto de Es Codolar, donde también vemos nuestras propias Salinas y nuestro Pla de Sant Jordi. La coincidencia sorprende. Y si digo que me emociona el aterrizaje en Son Sant Joan es porque me alegra ver los innumerables molinos que se conservan en el llano, más de mil en un radio de 50 kilómetros. Luego he sabido que el Consell de Mallorca puso en marcha el año pasado un programa plurianual (2024-2027) que contempla significativas subvenciones –un total de tres millones de euros que salen del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)- con el objetivo de ayudar a los propietarios a restaurar sus molinos, un incuestionable activo patrimonial y una de las primeras imágenes que perciben quienes llegan a la isla en avión.

¿Alguien sabe cuántos molinos teníamos en nuestro Pla de Sant Jordi, en Ibiza? ¿Alguien sabe cuántas torres todavía se mantienen en pie, aunque las veamos hoy desarboladas? Lo digo porque uno recuerda con nostalgia, aunque a menor escala que en Mallorca, una considerable concentración de molinos que identificaban un paisaje que era todo un espectáculo, único en la isla. Xescu Prats, compañero de página, comentaba el pasado febrero el irresponsable olvido que en nuestra isla está provocando el abandono en que tenemos este extraordinario bien patrimonial que, piedra a piedra, se está desmoronando. Muchos de estos molinos son ya irrecuperables, pero todavía quedan significativos vestigios del antiguo paisaje, torres en pie, testimonio del Viejo Mundo no quiere desaparecer. Me resisto a pensar que de estos viejos molinos que son un impagable legado histórico, arquitectónico y etnológico, al cabo de unos años nos quede sólo la memoria. No entiendo la sinrazón de tanto abandono, de tanto olvido, de tanta desidia. Restarle pasado al futuro es perder pie, es dejar a quienes nos siguen una isla peor que la recibimos, es desdibujar y diluir nuestra identidad.