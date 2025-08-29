Áreas marinas protegidas y pesca

El Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera es la joya de la corona de los espacios protegidos de las Illes Balears. Desde un inicio, allá en abril de 1991, se prohibió cualquier modalidad de pesca recreativa y se desarrolló un plan de pesca profesional. Los estudios desarrollados en el parque entre 1993 y 2021, treinta y dos años después de su declaración, demuestran que zonas frecuentadas de forma intensa por la flota profesional, con sus artes y aparejos tradicionales, habían multiplicado por cinco su biomasa de peces, y las diferencias respecto a zonas explotadas tanto por la pesca recreativa como profesional, en la costa de Mallorca, eran seis veces superiores en las aguas de Cabrera (datos según censos del propio parque en 2019 y 2021. Dir. Gral d’Espais Naturals i Biodiversitat).

Es fácil deducir de lo anterior que la inmaculada, beatífica e inocua pesca recreativa, no lo era tanto. Su prohibición había quintuplicado el volumen de los recursos marinos en el majestuoso escenario del archipiélago de Cabrera en 30 años.

En 1999 podemos rizar el rizo en la experimentación de la gestión in situ, sobre el terreno, con el desarrollo de la red de reservas marinas de interés pesquero de las Illes Balears. La hoja de ruta ortodoxa, académica, con base biológica y de gestión adaptativa, postulaba que estas herramientas de gestión pesquera debían disponer de dos elementos y objetivos principales: a) una zona de máxima protección o reserva integral, con un hábitat y topografía submarina adecuada para el desarrollo de poblaciones importantes de reproductores, que a su vez favoreciese la exportación de peces; y b) unas zonas tampón o de reserva parcial, alrededor de la anterior, donde se pretendía compatibilizar la pesca recreativa y profesional y aumentar asimismo el estado del recurso y los rendimientos de ambas.

En este contexto, y tomando, a modo de ejemplo, los casos de la R.M. del Nord de Menorca y la de es Freus d’Ibiza i Formentera, las reservas integrales experimentaron un incremento de x4 y x7 veces, respectivamente, su biomasa de peces entre el año 2000 y 2024. Pero es que el incremento en sus zonas de protección parcial, donde convivían pesca profesional de artes menores y pesca recreativa de superficie se elevó también a x4 en el Nord de Menorca y a x7 en es Freus. Los incrementos fueron todavía más elevados si nos centramos en las especies más vulnerables, de mayor valor de mercado (entre x10 y x20 veces).

¿Cuál había sido la poción mágica para esta compatibilidad y para semejante éxito? La prohibición radical y absoluta de la pesca submarina y la regulación de selectividad y esfuerzo de las modalidades permitidas.

La gestión que se ha hecho en Baleares en los últimos 25 años no ha ido contra la pesca submarina ni contra ninguna modalidad concreta, simplemente ha ido a favor de las reservas marinas con gobiernos de distinto color político. Y se regulan de tal forma que estas sean efectivas, eliminando las prácticas con capturas de mayor vulnerabilidad biológica. De hecho, anteriormente al Decreto 41/2015 de 22 de mayo, que establece que en ninguna nueva reserva marina podía practicarse la pesca de arrastre, la de cerco, ni la pesca submarina; las reservas donde sí se permitió la pesca submarina, muestran los resultados más pobres entre las 12 que conforman la red actual. Son los casos de la R.M de la Badia de Palma y del Migjorn de Mallorca. Casos a no imitar ni reproducir.

El éxito de la red balear de reservas marinas ha sido loado en distintos foros nacionales, internacionales y locales. Por ello parece de chiste, o más bien de pataleta burda, la calificación de «falsas reservas» desde una plataforma de heterogénea composición, cuyo máximo representante en Ibiza está a favor de comercializar el producto de una actividad de ocio como es el de la pesca recreativa (DI 10/08/25).

El éxito de esta red de reservas, y concretamente de la reserva de es Freus d’Ibiza i Formentera, no ha pasado desapercibido para la cofradía de pescadores de Formentera, que reclama su ampliación. Sin embargo, y parafraseando al actual director general de pesca, A. M. Grau, las reservas marinas no deben ser la norma sino la excepción en la gestión pesquera (DM 24/08/25). Limando un poco la contundencia de esta frase, dado que el Estado español tiene compromisos de proteger el 30% de sus aguas en 2030 (el 10% de forma integral), y las comunidades autónomas son Estado, efectivamente, las reservas marinas son herramientas de gestión espacial y especial, con importantes restricciones, y su extensión debe ser limitada. Reservas de 1.000 a 5.000 ha, bien ubicadas, que respondan a estudios previos, son tan o más efectivas que reservas de 10.000 y 20.000 ha donde no todo el hábitat es el más idóneo.

Siendo burda la calificación de «falsas reservas» es normal que los pescadores recreativos, eminentemente submarinos, defiendan la no ampliación de la ya extensa reserva marina de es Freus (15.000 ha). Toda el área desprotegida actual en las aguas interiores de Formentera, de una extensión bajísima, queda bajo el control de inspección del Consell de Formentera. ¿Es que el Consell no ha sido capaz de controlar la incidencia de modalidades de pesca recreativa altamente efectivas, como denuncia la cofradía de pescadores, en esta pequeña área de su competencia? ¿Es por ello que reclaman la ampliación de la reserva marina?.En tal caso, o deberían corregir la dedicación actual de sus inspectores, o incrementar los efectivos de este cuerpo o, ante la incapacidad aparente, devolver las competencias al Govern.

Con una buena gestión pesquera general en las aguas interiores, usando todas las posibilidades de regulación que ofrece la Ley 6/2013, una inspección adecuada, y la declaración de las reservas marinas en aguas exteriores de es Ram y el Baix Fondo, que responden a estudios científicos desarrollados ya en 2016 a petición del propio Consell de Formentera, los resultados en la pitiusa menor pueden ser espectaculares y un motivo de orgullo para sus ciudadanos y pescadores.

El Govern debe escuchar a todos los sectores implicados, seguramente aplicar en las aguas litorales (las aguas profundas son otra historia) la máxima de la excepción y no la norma, en la creación de nuevas reservas marinas, pero no debe dar un solo paso atrás en las regulaciones actuales de las reservas marinas en funcionamiento y que han dado tanto éxito. En todo caso igualar las de Mallorca y Menorca con las reservas más restrictivas de las Pitiusas. El mantenimiento del buen estado de los recursos naturales es una obligación constitucional (Artículo 45), europea (Directiva Marco de Estrategias Marinas) y contemplado también en la propia Ley de pesca de les Illes Balears.