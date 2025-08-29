Adiós y gracias

Esta es mi última columna de opinión en la página 2 del Diario de Ibiza. La primera la publiqué hace cuatro años, se llamaba ‘Opinión de mierda’ y en ella me preguntaba a santo de qué me daban un espacio para opinar. El título, evidentemente, era un guiño a una canción de Los Punsetes. De hecho siempre he hablado de música en el Diario. Cuando me ha tocado hacer la crónica de las fiestas de Sant Bartomeu o de las del barrio de Es Clot, interrumpía la narración y, después de citar a una canción de Quevedo o de Jonathan Richman, se me iba la pinza y evocaba la felicidad de los veranos del pasado y cómo la nostalgia es un lobo que regresa con los colmillos afilados. Inexplicablemente, en este lugar han tolerado siempre todas mis extravagancias. Recuerdo cuando después de una catástrofe sentimental, publiqué una columna que se llamaba ‘Se tiene que ir ya’ que es una frase que me decía a mí mismo pero también el título de una canción de Ojete Calor -¿aprovechando los artículos para enviar mensajes cifrados sobre tu vida personal? Ventura, eres un mamarracho-.

Y todo esto en el Diario, un lugar, qué queréis que os diga, dignísimo. Todavía soy de aquellos que cuando viaja intenta leer la prensa local y, durante una época, allá donde iba me llevaba un ejemplar en papel del periódico local como souvenir. Todo esto viene a cuenta porque pocos medios locales pueden presumir de la calidad que tiene el Diario de Ibiza, y que en este lugar jamás nadie me tocó una sola coma y nunca nadie me ha censurado nada, pese a lo discutibles de mis opiniones. Cristina, gracias, te has ganado la mitad del cielo.

La vida sigue, nadie es imprescindible y mi lugar será ocupado por alguien que lo hará mejor. Y ahora pensaba que, pese a mis continuos guiños musicales, nunca he hablado por aquí de una de mis obsesiones, las Vainica Doble. Así que me despediré como hacen ellas: «El Tigre del Guadarrama, / Silencioso y a paso lento / Se acercó hasta mí / Husmeando el viento / Bebió de la corriente en mi cama / En reposo, suavemente / Y luego se alejó, con sumo tiento, / Blandas zarpas de algodón en rama / Yo no le vi, Pero sentí su aliento». Pues eso, que adiós y gracias.