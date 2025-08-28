Reciclar es sexi, y si vives en Roca Llisa, más

Si yo buscara novio, tendría muy en cuenta que reciclase. Que una persona recicle implica tantas cosas —y tan positivas— que lo colocaría en un lugar prioritario.

Sé que mucha gente, incluso personas cultas, no tiene suficiente conciencia medioambiental como para separar los residuos que genera. Pero hacerlo produce un gran beneficio: para uno mismo, para quienes nos rodean, para la naturaleza, los animales, el planeta y las generaciones futuras.

Animo a las instituciones, y también a los hoteleros, a dar importancia a la educación medioambiental y fomentar el reciclaje.

Cuando lo tiramos todo al contenedor gris, cometemos un grave error. Estamos acelerando el cambio climático y agotando recursos naturales. Por ejemplo: si reciclo papel, evito talar árboles; si reciclo un envase de plástico, ahorro la fabricación de uno nuevo, y lo mismo sucede con el vidrio.

En Ibiza, además, nos enfrentamos a un problema concreto: el vertedero de Ca na Putxa está a punto de agotar su vida útil. Cuando esto ocurra, los residuos del contenedor gris deberán trasladarse a Palma, primero en camiones y después en barco. Cuanto menos depositemos en el contenedor gris, menos transportes necesitaremos. Esto se traduce en menos emisiones de CO2₂ —principal gas responsable del calentamiento global— y menos residuos abandonados o incinerados. Por eso es fundamental separar la basura.

Los envases, al contenedor amarillo; el papel y el cartón, al azul; el vidrio, al verde; los residuos orgánicos, al marrón. Todo eso tendrá una segunda vida.

El orgánico es especialmente importante porque no se traslada fuera de la isla: se queda en Ibiza y, además, es el residuo que más pesa. Separarlo reduce la carga en camiones y barcos, y permite generar compost, un fertilizante natural para campos y jardines.

Estos hábitos nos hacen más cívicos, responsables y generosos, cualidades que nos hacen objetivamente más atractivos.

Si, además, vives en Roca Llisa, el asunto ya supera lo anterior: puedes ser considerado un héroe.

¿Y a quién no le gustan los héroes?

Roca Llisa, la gran urbanización del municipio de Santa Eulalia —a la que el patriarca del supermercado, el bar y el estanco Bon Lloc de Jesús llamaba «es lloc on viuen es rics» (el lugar donde viven los ricos)— es un lugar donde reciclar roza el heroísmo.

Lo explico: la urbanización tiene unas 20 subcomunidades… y un solo punto de reciclaje, situado en la entrada. Bueno, en realidad hay dos, pero el segundo solo sirve a una subcomunidad que queda antes de la entrada.

Si alguien quiere reciclar, tiene que cargar sus residuos en el coche y conducir hasta ese punto. El resultado: allí no recicla casi nadie. Y no porque no quieran, sino porque está difícil. Me consta que muchos sí lo harían si los contenedores estuvieran más cerca y si existiera un verdadero interés en concienciar a los vecinos. Interés que, sinceramente, no veo.

Iba a decir que allí no recicla ni Dios… pero seguro que Dios sí lo hace, aunque solo sea para no oír al papa Francisco, que fue un gran defensor del medio ambiente.

Para lograr resultados en el reciclaje hay que educar, concienciar y —sobre todo— facilitar el acceso. Héroes del reciclaje hay muy pocos, y no podemos depender solo de ellos.

Por eso me dirijo a la Sra. alcaldesa y a la Sra. concejala de Medio Ambiente de Santa Eulalia:

Por favor, instalen contenedores cercanos a las viviendas en Roca Llisa.

Roca Llisa no es el campo. Es como un pueblo, dividido en más de 20 pequeños barrios, algunos de ellos bastante grandes. Esto que pido es de interés general, y debe estar por encima de los intereses particulares.

Busquemos soluciones. Las hay. Podemos entendernos.

Todos queremos un mundo mejor… ¿o no?

Aprovecho estas líneas para solicitar también contenedores para aceite usado (que, si no se recoge, puede acabar en nuestro hermoso y publicitado mar), depósitos para ropa usada e información sobre puntos limpios para residuos eléctricos, electrónicos y peligrosos.