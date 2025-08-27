Uno que ya es abuelo (cebolleta incluido) que se precia de haber sacado adelante dos hijas con bien. Miro de reojo los usos y costumbres de una sociedad inmersa en el uso indiscriminado de las tecnologías y especialmente la IA (vuelta con la inteligencia artificial) de la que ignoro su uso y especialmente su utilidad (por simple desconocimiento). Auguro que como me sucedió con el ordenador (ahora imprescindible) entraré por la vía de la necesidad de explorarla (la curiosidad mató al gato). Observo cómo los niños y jóvenes de hoy ejercen el liderazgo de ese nuevo universo. Podrían pasarse horas y horas pegados a una pantalla (incluso minúscula como es la del móvil propio o ajeno) descubriendo sus américas particulares. Me cuesta adivinar cómo pueden combinar los parámetros educativos actuales con aquella educación que nosotros recibimos en una posguerra y en una dictadura familiar donde la figura paterna era el centro nuclear. Respeto y disciplina férrea frente a cualquier veleidad o visos de libertad. Bien es verdad que después había costumbres que se relajaron y nos permitió ciertas licencias. Hasta algunas travesuras (les puedo decir que en algunos casos no han cambiado) colectivas que siempre tenían que ver con la tradición del lugar donde habitábamos o veraneábamos los de capital.

Admiro la conducta de algunos padres que realmente lo tienen difícil para crear el ambiente propicio donde el equilibrio entre respeto y libertad nos dé ecuación cero. La experiencia de un verano en un pueblo de interior (de montaña) donde las pandillas se forman nada más nacer los infantes y que siguen año tras año hasta hacerse adultos, me ha permitido ser testigo (mudo, faltaría más) de situaciones donde se han rebasado los límites del comportamiento que se espera de un individuo que ha tenido acceso a la educación escolar (ya sea pública o privada) y que sucede normalmente cuando el grupo (adrenalina incluida) se sale de madre desde el liderazgo de uno o una y funciona el «por no ser menos» hasta caer en absurdas acciones que comprometen al niño/a y sus padres. Tan fácil como resultaría decir «por ahí no paso» se convierte en un «lo siento» a posteriori que afecta a sus progenitores, aquellos que admiten el error, porque hay otros que erre que erre se aferran a «mi niño no ha sido, es muy bueno» mientras todos, incluidos los amigos, saben de su actuación en las gamberradas dentro del grupo. Corregir ciertos comportamientos con métodos de épocas IA, son imprescindibles para llegar al equilibrio que nos permita llegar al respeto mutuo.