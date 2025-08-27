Opinión | Per començar
Cultura de la insolidaritat
Cada vegada pens més en què és contraproduent continuar publicant notícies sobre les barbaritats que un es pot trobar en la selva del mercat immobiliari eivissenc mentre busca un lloc digne on viure i que no se’t mengi una part tan grossa del salari. Que els preus de lloguer i de compra estan completament disparats no és cap novetat i ja tothom n’està assabentat, i el que tem és que hi hagi propietaris honestos, que no es dediquen a especular, que en llegir les nostres pàgines pensin que ells són una colla de tòtils per no fer el mateix i esprémer al màxim als seus llogaters. I, per ser jo també honest, caldria no parlar només de propietaris. L’altra selva, la del subarrendament d’habitacions a preu d’or, pareix una llegenda urbana, però és una problemàtica totalment estesa, com hem explicat també en diverses peces en aquest diari. Fa poc publicàvem el cas d’un treballador que, bussejant a Internet i grups de Telegram, la major part dels anuncis que va trobar eren d’habitacions d’entre 800 i 1.100 euros al mes, i rellogades pels mateixos llogaters oficials de l’habitatge. Així que res de culpar (només) al gran capital i als suposats fons voltor. Una barbaritat de preus que, una vegada publicats en premsa, malauradament faran arribar a molts a la conclusió que ells poden també treure’n rèdit i fer el mateix, o pensar que si hi ha habitacions ‘cutres’ per 1.000 euros, qualsevol preu mínimament inferior és fins i tot barat. Quan la gent està cobrant 1.200-1.500 al mes de salari! I no, que el propietari del pis on vius et faci pagar un preu abusiu, no justifica, de cap de les maneres, que facis el mateix amb algú altra un esglaó per baix mitjançant un subarrendament il·legal. Això no és cap forma de sobreviure a la precarietat, és simplement convertir-te en el mateix que critiques i en part del problema. Record el meu any de postgrau a Barcelona i els càntics contra els fons voltor a les manifestacions. Contra el gran capital es vivia millor.
