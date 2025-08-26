Una temporada ‘rara’

Qué difícil se ha puesto esto de pulsar la evolución de la temporada turística. Hasta hace un par de años, los profesionales de la hotelería, la restauración, el comercio, de las concesiones de cualquier actividad e incluso los trabajadores de todos estos sectores solían emitir un veredicto incontestable a la usanza de la antigua Roma: pulgar hacia o pulgar hacia abajo. Eso ya no es posible.

Los cambios que está registrando el mundo que rodea al turismo son salvajes y están cogiendo a más de uno con el pie cambiado. En el recuerdo quedan ya esas familias de tres, cuatro y hasta cinco miembros que pasaban hasta un mes de vacaciones en unos hoteles en los que hacían amigos para toda la vida; lejanos los tiempos en que se reservaban los viajes con tres, cuatro y hasta cinco meses de antelación; ahora se estila la inmediatez e incluso probar dos o tres destinos de una sola tacada.

Por eso ahora hacer de pitoniso resulta cuando menos arriesgado. Y cada verano es una sinfonía de sobresaltos. Este, sin ir más lejos, empezó muy bien, con un veranito adelantado gracias a las fiestas de Semana Santa, que tienen la gracia de que empiezan según un, para mí, absolutamente incomprensible calendario lunar que se basa en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Para flipar.

Y llegó junio y las buenas noticias siguieron para casi todos, incluso julio mantuvo el tipo... antes de que agosto regalase un bajonazo para muchos negocios. Pero depende de a quién se pregunte.

Todo cambia tan rápido que incluso verdades incontestables hasta hace un suspiro son puestas en entredicho. ¿En serio queremos más turismo de lujo? ¿Es necesaria tanta promoción cuando lo que queremos es reducir el número de turistas para que las islas respiren un poco? ¿Por qué hay que ahorrar agua incluso exigiendo esfuerzos al turista, antaño un Dios al que todo se le permitía?

No sé qué será del turismo dentro de unas décadas, si seguirá siendo el maná que todo lo cura y a todos nutre. Hasta que estos interrogantes se resuelvan sólo hay una cosa segura: nos esperan muchas más temporadas ‘raras’ como la de este año.