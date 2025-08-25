Opinión | Tribuna
Usurpació i democràcia
Un dels símptomes inequívocs de la baixa qualitat democràtica observable al Regne d’Espanya és el fet que una part de la dreta -segurament una majoria de la dreta política espanyola- considera com una mena d’usurpació quan algú altre ocupa el poder. Com si el poder, per definició, hagués d’estar en unes determinades mans i no en qui decideixi la majoria de la gent (directament o via acords postelectorals). Sembla que hi ha uns privilegiats històrics que són els que han d’ocupar el poder. Quan les urnes el donen a algú altre, idò, es produeix una ‘usurpació’. I, quan se senten ‘usurpats’, tenen pressa. Molta pressa. Com hem pogut observar, ara i adés, al llarg d’aquest calorós estiu.
El discurs usurpatiu feia part, fins ara, sobretot d’això que se’n diu classe política. Quan manava l’esquerra (sigui el que sigui l’esquerra), una part de la dreta -insistesc, segurament majoritària, cosa que deixa molt malament la qualitat democràtica general- començava a dir, directament o indirectament, que els havien tret el lloc, que els havien sostret la cadira, que els havien usurpat els seients al consell de ministres. La gent, fins ara, en principi se’n mantenia al marge. Deixava que tot plegat fos una batussa entre polítics (una part dels quals actuant certament al marge de les regles del joc democràtic).
Ara, emperò, la cosa comença a ser més problemàtica, perquè una part (potser també nombrosa) de la gent s’hi ha afegit. Ara, el discurs de la usurpació no el fan servir només determinats polítics de Vox i del PP, sinó que s’ha estès a sectors (suposam que nombrosos) de la societat. Vegem-ne un parells de botons de mostra (tots dos altament esperpèntics). El primer va tenir lloc en un local de platja, a l’illa de Formentera, que sembla que feia les funcions de discoteca, encara que no en tengués la llicència. Segons s’ha explicat públicament, una nit de festa, enmig del xumba-xumba discotequer, tothom es va posar a cridar. A cridar què? Idò «Pedro Sánchez, hijo de puta». Això cridava una gent que suposadament estava de vacances (i de festa) en una illa paradisíaca, tocant el bo i millor de la Mediterrània. Estan malalts. No se’m va acudir pensar res més.
La segona anècdota, en la mateixa línia, té a veure amb les curses de braus, o corrides de toros (més castís). En una d’aquestes corregudes, celebrada a la noble ciutat aragonesa d’Osca, un torero triomfa. I se li demana de fer ‘la vuelta al ruedo’. L’home s’hi posa, orgullós. Algú, d’entre el públic, li lliura una bandera espanyola, amb una inscripció, en lletres enormes, absolutament legible per a qualsevol persona que no sigui directament cec o il·literat. El matador agafa la bandera i s’hi passeja per tota la plaça, que aplaudeix embogida. A la bandera espanyola s’hi pot llegir: «Pedro Sánchez a prisión». La malaltia comença a semblar-se a alguna mena de fenomen especial, de bogeria col·lectiva.
El torero es va passejar per la plaça amb la bandera amb la inscripció esmentada i llavors, encara, va reivindicar que no s’havia de mesclar l’art del toreig amb la política. Perquè, naturalment, demanar la presó per al president del govern espanyol no té res a veure amb la política. Si més no des del punt de vista dels que practiquen la teoria de la usurpació. Com que Sánchez no és part del que l’extrema dreta espanyola considera com a més propi, està usurpant una cadira que hauria d’ocupar -voti el que voti la gent- algú que sí que en fes part.
Certament, encara hi ha algunes instàncies de l’Estat (i bona part d’un poder ben concret) que no han estat ‘usurpades’ perquè no tothom hi té accés democràtic. Em referesc, per descomptat, al poder judicial. I a la manera d’accedir a la condició de jutge. Mentre no es canviï substancialment la forma d’accés a la condició de jutge, serà molt difícil que el comú de la gent ‘usurpi’ a la casta dominant en aquest sector la possibilitat que tothom hi tengui accés (bàsica perquè es pugui dir que un sistema és plenament democràtic).
Per això, els no usurpables fan la guerra als pretesos usurpadors. Perquè tot torni a solc, dins un ordre que fa xixines el sistema democràtic i la voluntat majoritària de la gent. L’única defensa possible és que els ‘usurpadors’, els escollits democràticament, articulin els mecanismes necessaris perquè res no siga accessible només per casta, sinó per mèrits. O per voluntat popular.
