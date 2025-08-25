Negacionistas del lujo y crisis

Un problema es imposible de solucionar si quien tiene que ponerle remedio es incapaz de verlo o no lo considera tal cosa. En Ibiza hay un cáncer que se llama lujo y que corroe nuestro estado del bienestar y a la propia industria turística, que ya muestra claros síntomas de agotamiento, con episodios incontestables de decrecimiento e incluso crisis en segmentos como la restauración o el comercio.

Las consecuencias de este lujo desaforado las padecemos todos los ibicencos, menos los cuatro que hacen dinero a paladas, en forma de un encarecimiento disparatado, muy por encima de la media nacional, de la vivienda y los productos más básicos, con la consiguiente bajada de la calidad de vida y la progresiva deslocalización de la industria, que pasa de manos de empresas locales a grandes corporaciones y fondos de inversión. Éstos, obviamente, se llevan los beneficios generados en la isla a otra parte, provocando el progresivo empobrecimiento de la sociedad y la irrupción de fenómenos como el chabolismo.

Como ejemplo de este negacionismo del lujo, tenemos las palabras del vicepresidente del Consell Insular d’Eivissa, Mariano Juan. En uno de los últimos plenos de la institución, respondió a la bancada socialista con estas palabras: «¿De qué modelo de lujo habla, puede ir más allá del cliché?», para añadir después: «De los 304 los hoteles de la isla, 23 son de lujo, que hoy representan el 7% de las plazas de la isla… Dejen de infantilizar el debate». Aunque la autoridad moral de la oposición para hablar de las consecuencias del lujo está en entredicho, dado que cuando gobernaba tampoco frenó la avalancha, las cifras que maneja el vicepresidente están manipuladas.

Los mismos datos se los hemos oído recientemente al presidente del Consell, Vicent Mari, y en una entrevista concedida hace ahora un año incluso los descafeinaba más, cuando afirmaba que, en Ibiza, «no todo es oferta de lujo porque sólo tenemos 27 establecimientos hoteleros de lujo… Los hoteles de 5 estrellas son menos del 5% de toda nuestra oferta».

Veamos ahora las cifras reales del lujo, tal y como las destapaba Diario de Ibiza en un reportaje imprescindible de Josep Àngel Costa, publicado el 16 de agosto. Si en vez de comparar el número de hoteles se comparan las plazas, empleando las cifras oficiales del registro turístico del Consell, descubrimos que los hoteles de cinco estrellas de la isla suman 7.621 camas, de las 58.636 que hay en total; es decir, el 13%. Casi el doble que el 7% citado por el vicepresidente y casi el triple que el 5% mencionado por el presidente. La trampa del vicepresidente es doble, porque en su respuesta comparó el número de hoteles sin tener en cuenta su capacidad –los de cinco estrellas figuran entre los más grandes de la isla–, trasladando el porcentaje resultante a plazas, lo que constituye una clara adulteración de los datos.

Si a las plazas de cinco estrellas les sumamos las de cuatro, que también se venden como lujo, ya superan el 48% de toda la oferta hotelera. A ellos hay que añadir las villas de lujo, los apartamentos turísticos de alto standing y los hoteles rurales y agroturismos, todos ellos destinados al mismo segmento, así como los innumerables establecimientos renovados que oficialmente se mantienen como hostales u hoteles de dos y tres estrellas, pero que se promocionan y cobran como lujo. Y luego está toda la red de timadores turísticos, que venden como lujo lo que no lo es, provocando que oleadas de turistas regresen a sus hogares con una lamentable sensación de estafa. Que se lo digan, por ejemplo, a todos esos turistas que este verano han pagado por una estancia de cinco estrellas en Cala Tarida y se han encontrado la playa hecha una ciénaga. El porcentaje del lujo en Ibiza, ya sea por producto o por precio, o por ambas, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero, a tenor de estas cifras, representa la inmensa mayoría de las plazas.

El problema, como decía Pazos, el inolvidable narco gallego de Airbag (Juanma Bajo Ulloa, 1997), es el «concepto». Ibiza entera está asociada al lujo. Los restaurantes de cocina tradicional son sustituidos por beach clubs y locales supuestamente de alta gastronomía, que no llegan a la suela del zapato a los anteriores. Y, mientras tanto, se van produciendo los consiguientes sablazos virales, dinamitando nuestra imagen.

Si a nuestros políticos no les gusta que se emplee el concepto de ‘lujo’ en tono peyorativo, entre otras cosas porque se han dedicado a promocionarlo en ferias internacionales y a través de Fomento del Turismo, que busquen otro que les satisfaga más. Yo les propongo, por ejemplo, turismo de ‘timo’ o de ‘sablazo’. Pero que se pongan las pilas en busca de un cambio de modelo, porque el barco ha comenzado a zozobrar y pronto hará aguas. No hay más ciego que el que no quiere ver.