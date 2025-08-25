¿Que no hay agua en Ibiza? A mi plin...

Se me llevan los demonios. Y espero que a muchos de los que han leído este diario en los últimos días también. Llevo dos años sin darme un relajante baño de espuma. Tengo bañera, pero la tengo de adorno porque sólo me ducho. Todos los días. Y en verano, me ducho una vez y antes de irme a dormir o al llegar del trabajo me doy un agua, con cierta culpa, confieso. Cuento los minutos y segundos que tengo abierta la ducha, que cierro mientras me enjabono. Pelo y cuerpo a la vez, para optimizar. Nunca tardo más de cuatro minutos, que es lo que duran la versión de Amy Winehouse de ‘Valerie’ y el ‘Dinata’ de Eleftheria Arvanitaki, que son las canciones que me pongo para la ducha.

Cuento las lavadoras que pongo cada semana: tres (ropa oscura, ropa de color y otra de sábanas en la que cuelo la ropa blanca). Y siempre en el modo ahorro. Recojo el agua de la secadora y la utilizo para regar las plantas. Y a la hora de cocinar me cuido muy mucho de pasarme con el agua de cocción, por mucho que a los penne, los farfalle y a los spaguetti les guste sentirse mientras se cuecen como si estuvieran en la piscina del Xanadú que inventó Welles toda para ellos.

Así que cuando este sábado y este domingo leí las informaciones de mis compañeros César Navarro (toneladas de agua de pozo semanales para un crucero) y Eugenio Rodríguez (524 piscinas nuevas en un año) me puse de muy mala agua con gas.

Dan igual las normativas, las leyes, las ordenanzas... No sirven de nada, ni siquiera para multar a quienes las incumplen. No mientras haya cafres que no sean conscientes de la situación en la que estamos o que no les importe y que en plena crisis hídrica estén sirviendo caudal de pozo a los cruceros o, según denuncia el director de la Alianza por el Agua, cambiando el agua de la piscina cada vez que llegan nuevos inquilinos a la villa. Eso sí, llenándose los bolsillos a costa de un elemento que cada vez es más escaso, que todos necesitamos. Ellos viendo cada gota como si fueran el Tío Gilito y otras procurando estar bien enjuagadas antes de que suene el último compás de ‘Valerie’.