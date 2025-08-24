La negligencia que deja a Ibiza sin agua

La negligente e irresponsable falta de gestión del agua en Ibiza durante décadas está provocando a estas alturas un escandaloso cúmulo de despropósitos. La isla padece un grave déficit de recursos hídricos que se ha agudizado con el aumento de la población, tanto residente como flotante, el crecimiento urbanístico y el cambio climático. Además, los acuíferos se encuentran a una media del 29% de su capacidad, estamos en situación de prealerta por sequía (ya casi en sequía) y dependemos de las tres plantas desalinizadoras para el abastecimiento de agua potable, que durante la temporada turística ya no son suficientes, por lo que hay que recurrir a pozos salinizados para cubrir la demanda. A pesar de todo esto, seguimos vertiendo al mar prácticamente todo el agua que consumimos una vez que pasa por las depuradoras y la construcción de piscinas aumenta de forma exponencial (según datos del catastro, hay 1.000 más que hace tres años) con un ritmo de incremento que se duplica de año en año y sin un control efectivo de sus dimensiones y capacidad. Y todas ellas, cuya finalidad es exclusivamente recreativa, se llenan con agua de desaladora y de pozo, que hay que ir reponiendo ya sea por la evaporación natural, porque hay que limpiarlas con cierta regularidad o por pérdidas en sus circuitos.

Es decir, Ibiza se queda sin reservas de agua subterránea y al mismo tiempo desperdicia toda la que produce artificialmente, de manera que sigue agravando el problema. Y con todo, la mayor preocupación no es que se sequen o se salinicen los acuíferos, que no se reaproveche el caudal depurado o que las redes de abastecimiento sigan teniendo grandes pérdidas, no, lo peor es la incapacidad de nuestras instituciones públicas de reaccionar con la contundencia necesaria para revertir esta situación bochornosa.

Nada se ha avanzado en la reutilización del agua de las depuradoras, que, por inconcebible que parezca en pleno siglo XXI y en una isla rica de un país desarrollado, se tira al mar después de haber gastado un dineral para desalarla y convertirla en potable, y después, en tratarla en las plantas de depuración. El cierre del ciclo del agua sigue siendo una asignatura pendiente que se debe afrontar sin dilación, con la implicación de todas las administraciones competentes, desde los ayuntamientos, responsables de las redes de canalización y distribución, hasta el Govern balear, con sus organismos responsables de gestionar la producción y la depuración.

En la era de la inteligencia artificial, no hay ningún control sobre el caudal que se extrae de los pozos de Ibiza ni el destino del agua, por lo que puede emplearse para llenar piscinas, regar jardines tropicales o, incluso, al suministro regular y semanal de un crucero que hace escala en la isla, tal y como ha desvelado esta semana Diario de Ibiza. Mientras la empresa asegura que se trata de una venta legal, la conselleria del Ciclo del Agua sostiene que el suministro de caudal de pozo mediante camiones cisterna está sujeto a concesión administrativa, «concesiones concebidas para abastecer necesidades domiciliarias en la isla», y que «el uso para abastecer a cruceros no está contemplado en este marco, y más en la situación actual de recursos hídricos de Ibiza, debería evitarse». Desde luego, es un despropósito mayúsculo que se destinen toneladas de agua a una embarcación que dispone de su propia desaladora para autoabastecerse. El propio Govern, que cuestiona esta utilización, debería actuar para evitarlo. El uso doméstico y agrícola del agua debe ser prioritario y en un contexto de crisis hídrica severa como la actual, se debería impedir que este recurso se utilice para otros cometidos.

Al mismo tiempo, los agricultores afrontan serias dificultades para mantener sus cultivos por la falta de agua y lluvia, cuando deberían tener más facilidades, pues la escasa actividad del sector que aún pervive en la isla es fundamental para preservar el paisaje tradicional y, también, como medida de prevención de incendios.

Ante las crecientes necesidades de abastecimiento que sufre Ibiza, ya se está planeando construir una desaladora más, pero esta no puede ser la única solución: es preciso reducir el consumo, reutilizar la mayoría de los caudales, ya sea para el riego o para recargar los acuíferos subterráneos, evitar las fugas en las redes de distribución y controlar escrupulosamente el destino del agua para evitar que se emplee indebidamente para usos que chocan con el interés general.

Ya es hora de que se ponga orden y sentido común en la gestión global del agua en Ibiza, un recurso escaso cuyo uso debe estar fiscalizado y controlado por las administraciones, que deben tomarse muy en serio de una vez este problema, endureciendo la normativa para acabar con el descontrol que ha reinado hasta ahora sobre un bien público de primera necesidad.