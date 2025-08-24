La marabunta en casa. Socorro

Tengo una plaga de hormigas diminutas. Microscópicas. Están por todas partes. Salen de agujeros invisibles abiertos en los azulejos y las paredes. Aparecen de repente en los armarios del cuarto de baño, los cajones de la ropa, las mochilas colgadas de la pared, el lavabo, la ducha, la ropa tendida al sol, las camas, la mesa del salón, el bote de PatoWC; se han hecho dueñas y señoras de la cocina ante mi impotencia. Noto su cosquilleo frenético cuando suben por mis piernas, por mis brazos, se me meten por debajo de la ropa. A veces parece que juegan al escondite: sé que están pero no las encuentro. Quieren volverme loca. Recuerdo la película que me aterró de pequeña, ‘Cuando ruge la marabunta’, en la que millones de hormigas devoraban todo lo que pillaban a su paso, incluidos lugareños que sufrían una muerte espantosa comidos por miles de minúsculas quijadas. Mi casa no es la jungla sudamericana en la que el viril Charlton Heston trata de salvar su plantación de estos implacables himenópteros (aunque alguna vez el jardín ha llegado a parecerlo), pero el ejército de hormigas enanas y disciplinadas que se ha atrincherado en mi casa no tiene nada que envidiarles en voracidad ni chulería. En algunos momentos se repliegan y desaparecen, pero sé que es una calma ficticia, como en las pelis de terror, antes de que irrumpa Freddy Krueger y te provoque un infarto: se están rearmando para, en el momento más inesperado, salir en tropel con un objetivo común, como un único individuo formado por células infinitas que se regeneran sin límite. Da igual cuántas mate, saldrán muchas más.

Me he gastado un dineral en insecticidas de todo tipo: en espray, polvos, líquidos, trampas que coloco por todas partes. No sirve de nada: son inmunes, pasan de largo con un despectivo aire de superioridad. Se burlan de mis vanos esfuerzos por exterminarlas o, al menos, contener una invasión que sé inevitable. Temo que cualquier día se me desplome una pared, carcomida desde dentro por una red de galerías tan pequeñas como infinitas. Ahora sé, demasiado tarde ya, que mi estrategia de los pasados veranos ha sido estúpida y suicida: consistía, básicamente, en echar insecticida de vez en cuando y esperar a que llegara el frío y desaparecieran solas. Hasta entonces, intentaba convivir con ellas, aceptando su presencia o, más bien, tratando de ignorarla. Abría un cajón o un armario y, si había hormigas, hacía como que no las había visto y negaba la evidencia. Y ellas, como en un filme de ciencia ficción, iban desarrollando una resistencia que las hace inmortales. Mientras decido qué hago con mi vida (más bien lo deciden ellas) o muero intoxicada, ofrezco mi casa para quien esté interesado en rodar ‘La marabunta en la era de la IA’. No harán falta efectos especiales.