Opinión | Temps de magranes
Isidor Macabich, tota una vida
«Su negra silueta, como recortada en plancha de hierro» -escrivia Enric Fajarnés Cardona sobre Isidor Macabich al seu llibre sempre recomenable, ‘La Ibiza que me inspiró’.- «parecía tener un lugar propio en cualquier punto, esquina, callejón, portal o muro de nuestra ciudad. Los ibicencos de mi generación mantendremos siempre vivísimo su recuerdo, contaremos anécdotas de su vida, y lamentaremos el silencio que seguirá a tantas preguntas sobre Ibiza que sólo el podía contestar...».
Era, i ara encara, una perfecta aproximació a tan notable personatge -tot un clàssic de la nostra cultura més popular- que al llarg dels temps fou figura a la Ibiza aquella que ens evoca un passat, una forma de viure, d’actuar, de pensar també ja definitivament esvaït dins la boira dels nous temps canviants. Sobre Macabich, l’escriptor i sociolingüista Isidor Marí ha escrit un llibre d’inevitable lectura per tota aquella persona que vol acostar-se al home de església, cronista de la ciutat, poeta, periodista, escriptor que fou Isidor Macabich.
El llibre a considerar és ‘Isidor Macabich Llobet (1883/1973). Una biografia’ (Miquel Costa/Institut d’Estudis Eivissencs, Ibiza 2025, amb la col·laboració del Ajuntament d’Ibiza, Consell d’Ibiza). Però la realitat d’aquest llibre no ens fará oblidar la tasca fonamental a l’hora de veure la llum del dia de Vicent Martí, impertorbable, inevitable viatger vocacional per tot el món. I a més a més a més del Barça, ¡caray...¡. Sense ell el llibre no seria una realitat tan evident. Aquesta divideix en nou capítols alrededor fil per randa del nostre historiador.
Des de ‘Els primers any’ fins ‘Referències documentals’, traça tota una biografía múltiple, plural i a la vegada singular. Dels temps de la Segona República als darrers anys de la seva vida passant per la postguerra o l’arribada d’un temps per el reconeixement del seu inqüestionable talent. Llibre excel·lent de necessària lectura.
