No hay que callar ante lo que está pasando en Ibiza

Me enamoré de esta isla hace más de 25 años y aquí he echado raíces. Si no amara Ibiza, no me dolería ver lo que está pasando. Y quiero unir mi voz a la de Xescu Prats, Cristina Amanda Tur, Miguel Roig-Francolí y recientemente incluso el arquitecto Philippe Rotthier. Este último afirmaba hace solo unos días en una entrevista que «Ibiza está muerta en vida», y siento decir que pienso lo mismo, pero albergo la esperanza de que podamos frenar esta degradación antes de que sea demasiado tarde.

Después de media vida en Ibiza, y en el mundo de la hostelería, he podido ver muchas cosas y conocer a muchísima gente. Y si algo tengo claro es que desde que empezaron a proliferar los locales con pool-party y fiesta diurna, los ibicencos y residentes vamos a la deriva. ¿Cómo puede ser que nada más aterrizar a la gente la bombardeen con fiestas, discotecas, desenfreno...? Con tal cantidad de carteles que gana a las Vegas en chabacanería y fealdad....

Pero además de que el aterrizaje se hace en esas condiciones, algunos vuelven a su país en un ataúd. Aquellos que se sienten misteriosamente atraídos por saltar al vacío, o porque se toman cualquier sustancia que les vendan en una esquina, con los tristes efectos que ya conocemos.

Y es que medios de fuera de la isla ya han acuñado como «hotel de la muerte» a ese hotel con pool party diurna en San Antonio, donde el 99% son británicos, y donde ya van al menos tres turistas que han perdido la vida por lanzarse desde sus balcones... Pero es que si nos acercamos a esos locales, ¿qué vemos? Jóvenes hooligans que solo buscan ingerir alcohol y otras sustancias hasta la extenuación. Oda al desenfreno y a la horterada máxima cuyo clímax se encuentra en otro hotel-discoteca de la bahía, donde cualquier vecino podemos ver la llegada de tres o cuatro ambulancias diarias para asistir a algún británico por tema de alcohol, sustancias sospechosas o peleas... Muy elegante todo.

Pero escuchen lo que les voy a decir. Si hasta ahora creíamos que estábamos sobrepasados, saturados, exhaustos y que en nuestra lastimada Ibiza no cabe más desenfreno... Resulta que una de las promotoras musicales más grandes del mundo, dueña de un festival multitudinario, está construyendo un nuevo hotel-discoteca-diurna tamaño titánico en la zona de Cap Negret. ¡Sí! Han leído ustedes bien. Y creo que todos los ciudadanos de Ibiza que no estamos de acuerdo con este estilo de vida, con esta degradación, con este modelo de negocio que no vela por el bien de los locales y comercios de la isla, sino por los beneficios de unos pocos, debemos alzar la voz y expresarnos.

Dicen que la «gota colma el vaso» pero lo que se nos viene encima es una bañera entera, y esta vez no seremos capaces de levantar la cabeza y seguir respirando