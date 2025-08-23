La gentuzificación de Ibiza

En su columna ‘Carne de cañón’, Emilia Landaluce creaba el pasado fin de semana un nuevo término: gentuzificación. Supongo que no sustituía la z por una c, que sería lo propio, para recalcar que esta versión de la gentrificación tiene como protagonista a la gentuza. Si la gentrificación es, según la RAE, «el proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo», la gentuzificación, imagino (Landaluce no lo explica, pero se intuye), debe ser el mismo proceso pero abanderado por gentuza. En el fondo viene a ser lo mismo, al menos en Ibiza, donde se podría decir que la gentrificación y la gentuzificación se han solapado de tal manera que son fenómenos casi inconfundibles: en gran número, se trata de gente con un mayor poder adquisitivo y, al mismo tiempo, gentuza, ese «grupo o tipo de gente que es considerada despreciable», dice la RAE. ¿Y por qué son despreciables? Eso, claro, depende de los valores de cada uno. Personalmente, incluyo en este grupo a los que circulan por las calles de Vila en un Lamborghini Urus a altas velocidades; a quienes se hacen con el parque inmobiliario (expulsando a los residentes) a golpe de talón sin que les remuerda la conciencia; a los que obvian incluir en la carta de sus restaurantes cuánto cuestan sus exóticos manjares (ocultando así que, por ejemplo, hay que abonar más de 200 euros por un chuletón de una vaca criada en las antípodas, aunque es de todos conocido que en ciertos pijoambientes es de mal gusto preguntar por los precios); a quienes pese a la falta de agua construyen villas con piscinas olímpicas y jardines con césped (como si esto fuera Gales), e incluso a los que crean asociaciones que aparentemente persiguen el bien pitiuso pero que no son más que clubes privados presididos por ricachones ociosos, empresarios que defienden sus intereses y esnobs arribistas. Si el fin del mítico Embassy en Madrid inspiró, inducida por la nostalgia, a Landaluce para inventar ese palabro, qué no ingeniaría esta aguda escritora y periodista en esta desquiciada Ibiza.