Políticos cerriles y plenos de Berlanga

Si se hiciera un libro sobre los problemas endémicos y nuevos que tiene la isla en paralelo a los plenos del Consell, el lector pasaría un buen rato. O no tan bueno, según fuera el lector. No habría grandes diferencias entre risa y cabreo. Tal vez la conclusión más sana al acabar la lectura del libro sería soltar ¡allá se las compongan!, sacudirse las sandalias y ahuecar el ala. Algunos ya lo han hecho y no serán los últimos que lo hagan. No es fácil entender la deriva que mantiene Ibiza desde hace años. Pesan más los partidismos y los intereses que las evidencias y el sentido común. Es como si algunos de nuestros mandarines tuvieran el sistema límbico averiado. En otro caso, se hace muy difícil entender el desgobierno, una situación socioeconómica invertebrada y engañosa, un desequilibrio que se agrava en paralelo a un deterioro medioambiental severo que nos está dejando la isla irreconocible. Y para reconducir la situación no se hace nada. El éxito del turismo es una alfombra que lo tapa todo, con mucha mierda debajo.

Del desgobierno que digo sobran ejemplos, pero como hablar de todos aquí no cabe, puede servirnos un ‘clásico’, el enquistado abandono del Parque Natural. Desde 2001 en que se creó, lo único que hemos conseguido en más de veinte años ha sido –y se considera un éxito- ‘crear un grupo de trabajo’ para estudiar la posibilidad de limitar la entrada de vehículos en el Parque. Uno ha perdido la cuenta de las veces que en estas páginas se ha insistido en la necesidad –que hoy ya es urgencia- de regular el acceso al espacio de las Salinas, a las playas de Migjorn y es Cavallet. Para nada. Como si oyeran llover. Se han apuntado repetidos ejemplos de otros enclaves similares –en Mallorca, Menorca, Lanzarote, Cataluña, etc-, en los que desde hace ya muchos años estas medidas de protección se cumplen a rajatabla. Ibiza es diferente. Aquí, la ley 42/2007 nos la pasamos por la entrepierna. Nos parece estupendo que una marabunta de 15.000 personas y 6.000 vehículos al día puedan acceder sin ninguna limitación a un privilegiado espacio natural, un Parque que no nos merecemos.