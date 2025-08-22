A la caza de la sombra

A medida que se suceden los veranos, me sobreviene una mayor necesidad de resguardarme del sol, de huir de su implacable persecución. Este último agosto, con las recientes olas de calor −más bien tsunamis−, cada vez más prolongadas y asfixiantes, ya ha sido el colmo. Podría decirse que padezco verdadera hambre de sombra; un hambre voraz, acuciante y antigua que llevo tatuada con fuego en la piel y la sangre. Al igual, imagino, que el resto de los que viven en latitudes meridionales.

Mi apetito de sombra es ya casi de vampiro. El sol me fuerza a ello. A este astro nuestro, que cada mañana le pone un incendio mayor al cielo, no se le pega nada de la luna, tal como pasa en el norte de nuestro continente. Aquí no hay fases de sol menguante. Al revés, siempre crece, no cesa. Su furia vulcana aumenta un poco más cada verano.

Aquí, en Ibiza, feudo solar indiscutible, me paso el día a la caza de sombrillas, techumbres, paraguas de tela blanca, turbantes, emparrados, toldos, soportales, sombreros de ala ancha, marquesinas y demás inventos que oponen su ingenio al imperio de esa incandescencia tiránica que nos cae del cielo, cuando aúlla la canícula en boca de las rabiosas chicharras.

Pero, sobre todo, busco con desespero la sombra de árboles que me cobijen al amparo de esa especie de ‘microeclipses’ que le originan sus copas al sol. A salvo en su perímetro de penumbra es donde más a gusto reniego de aquel. No hay mejor sombra que la de un árbol; la eleva a su máxima expresión, a rozar casi la umbría, que es el estado de gracia de la sombra. Además de fresca y aromática, es tupida y profunda, como si pudieras sumergirte en ella hasta alcanzar el fondo, umbral oculto de la noche. Si las sombras fueran vino, la de los árboles serían el mejor de los reservas. Así que embriaguémonos con ellas y brindemos por los árboles frondosos, sus progenitores.

Está claro que de tanto huir del sol en territorios sureños como el de Ibiza, al final acabas entendiendo de sombras, de los muchos matices que contienen. Lo raro es que no hagamos como los esquimales con la nieve, a la que bautizan con varios vocablos según el estado que presente. A fuerza de que el sol te fustigue con sus rayos, acabas por transformarte en un erudito sobre su burladero más sencillo: las sombras. Así que te conviertes por derecho propio en un ‘sombrólogo’ cualquiera, si se me permite la licencia.

Además, cada una de ellas puede atender un propósito diferente, tal como me apuntó hace poco un amigo que vive de la política, aunque es la poesía y la narrativa quienes viven en él a través de su propia escritura, ya que también es escritor; de ahí nuestra amistad, pues la política en nuestra patria cainita no da pie a hacer muchos amigos, al menos los de verdad. Pero volvamos a lo nuestro. Para comer con la familia, por ejemplo, yo escogería la sombra de un buen emparrado; para amar, la de la higuera; para jaculatorias improvisadas, la del ciprés, un árbol pagano devenido en católico en nuestro país; para leer, la de la morera; para morir, en cambio, todavía no lo tengo claro, aunque ya les iré avisando. Sin embargo, para desplazarse desde el paseo Joan Carles I hasta la zona portuaria y de la Marina de Ibiza ciudad no hay mucha sombra donde escoger. Solo contamos, me temo, con la que proporcione un paraguas a mano. David contra Goliat.

Es público y notorio que todo ese tramo urbano es un yermo de cemento en donde el sol entra a degüello a diestro y siniestro sin hacer distingos entre turistas, residentes o nativos, pues son carne apta por igual a la que calcinar a placer. Todo apunta a que en el Ayuntamiento de Ibiza no abundan precisamente los ‘sombrólogos’. Qué pena que allí no asuman lo que el payés de la isla vislumbró hace siglos, cuando comprobó que, de entre todos los frutos que rinden los árboles a sus cultivadores, es justo la sombra uno de los más preciados. Sobre todo, en una isla como esta donde el sol pasea su aguijón de fuego a sus anchas durante el estío.

De la tierra, el payés ‘tejía sombras’ cultivando árboles en ella. Con sus propias manos, requemadas por el sol, arañaba terrones de arcilla para extraerlas. Diferentes entre sí; una para cada sol del día. La tierra, pues, era su cantera de sombras, su mina a cielo abierto

Y en el mar, que es el mayor de los llanos sin sombras, el pescador también se procuraba la suya a su modo, izando la vela del llaüt.