Los antipasos de cebra

Saben aquell que diu que un hombre es atropellado en Nueva York cada cinco minutos. ¡Pues pobre hombre! No hace falta irse a la Gran Manzana para encontrar a potenciales víctimas de este viejo chiste, un clásico en el catálogo de mi padre. Usted mismo, residente, turista o mediopensionista en las Pitiusas, puede convertirse en el involuntario protagonista de la chanza, en una marioneta que recorre las islas de violenta voltereta en violenta voltereta para regocijo de Joseba, ese señor que arregla las lunas de toda España.

Los pasos de cebra ya son unos veteranos actores del escenario vial a nivel planetario. Hoy se cumplen 26.959 días desde que se pintó el primero en la localidad inglesa de Slough. Después de probar varios diseños, como uno con rayas azules y amarillas, el Gobierno británico se decantó por los colores blanco y negro y fue su primer ministro, James Callaghan, quien bautizó el invento como ‘paso de cebra’, o al menos eso cuenta la historia, siempre proclive a ensalzar el supuesto ingenio de los hombres prominentes. 73 años más tarde, ahí siguen, tratando de poner orden en la difícil convivencia entre peatones y vehículos, ninguno tan famoso como el de la calle Abbey Road, que cruzaron los Beatles en su disco homónimo, y ninguno tan alambicado como el Shibuya Crossing de Tokio, un alarde de fantasía nipona.

Después de un año viviendo en Ibiza, ya puedo concluir que en estos lares los pasos de cebra son seres mitológicos. Casi nadie cree en ellos, ni siquiera cuanto los tiene delante de la napia. Su visión se asume como un molesto espejismo, igual de molesto que todos esos tipejos que pretenden cruzarlos a pata. Por eso, el personal circula como si no existieran, sobre todo si el vehículo empleado es de gran cilindrada. Supongo que solo es una ramificación más del ‘como tengo dinero hago lo que me sale de los pedales’. A mí que un billetoso se construya una piscina ilegal pues mira, que lo multen y tan ricamente. Eso sí, como rocen con sus tanques el carrito de mi pequeña, no va a haber Josebas, Enekos ni Gorkas que compensen mi furia destructora.