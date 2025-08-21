Más trampas de serpientes en Ibiza

Hace ocho años me mudé a vivir en una casa de campo en Santa Gertrudis. Las lagartijas correteaban por toda la casa y la parcela. Cuando avisté la primera serpiente, una enorme que se ocultaba debajo de una escalera entre piedras, ya era tarde. Ya apenas había sargantanes. Entonces puse una trampa. Cayeron muchas culebras, pero llegué tarde. Como todos. Las serpientes ya han colonizado la isla y aún hay casas de campo que no han puesto trampas porque no las han visto. ¿Quedan lagartijas?, les pregunto. Porque si la respuesta es negativa, también habéis llegado tarde.

La Podarcis pityusensis cumple una importante labor de control de plagas en el campo ibicenco, así como polinizadora. El equilibrio del ecosistema de la isla está en peligro y las instituciones públicas han sido incapaces de frenar la entrada de los ofidios a la isla desde hace 20 años, cuando llegaron las primeras serpientes ocultas en olivos ornamentales de la Península. Tampoco han sido competentes para controlar una plaga que ya dan por perdida. Pronto tendremos que ir al zoo de Barcelona para ver a la lagartija ibicenca, un souvenir adquirible dentro de unos años sólo en tiendas.

Con la isla plagada de culebras, a las lagartijas sólo les queda refugiarse en santuarios para no desaparecer. Son una especie que se adapta a todo, buena prueba de ello son las diferencias evolutivas que han sufrido en los distintos islotes de las Pitiusas. Pero para poder sobrevivir a un depredador tan voraz necesitan nuestra ayuda.

Como ibicencos y residentes en la isla, sólo podemos hacer dos cosas: poner trampas y pedir cuentas a la administración pública sobre cómo se está gestionando el control de esta especie invasora.

Hace más de dos años que ya no vivo en esa casa de campo. Mi trampa, que me facilitó el Ayuntamiento de Santa Eulària, se la llevó un hombre que compró algunos muebles de jardín que no pude llevarme a un apartamento. Desconozco si el nuevo inquilino se preocupó de instalar otra trampa. Pero seguro que a él ya no se le cuelan las sargantanes en casa.