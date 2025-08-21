Sin modelo no hay vivienda

Recientemente se ha afirmado que «sin vivienda no hay oportunidades» y que el crecimiento ilimitado es incompatible con la calidad de vida. Es un buen titular, cierto al ser una obviedad pero creo que se ha fallado en el diagnóstico, si es lo que se buscaba —lo que dudo mucho, por desgracia —. La crisis de vivienda, la sequía, la saturación vial o incluso la precariedad no son problemas individuales. Se trata de síntomas inevitables de un modelo económico-turístico desfasado, alejado de la evidencia científica, y que las políticas de las últimas décadas no han corregido, sino alimentado, pese al intento reiterado del uso de una narrativa que tiende a enmascarar tal evidencia.

En 2024, Eivissa registró tres municipios entre los cinco más caros del país para comprar vivienda y un alquiler medio en Vila de 1.562 euros por 80 metros cuadrados (Aragón, 2024). No es casualidad y, sin ser experto en economía o turismo hay algo lógico que resalta, la presión turística y la conversión de viviendas en alojamientos vacacionales —un 7 % de los turistas se aloja fuera de la oferta reglada (Tur, 2024)— rompen cualquier equilibrio entre oferta y demanda. El mercado no está roto, sino que está diseñado para servir al visitante antes que al residente, cuestión de prioridades a la hora de hacer política.

Resulta llamativo que se habla de sequía como un «reto estructural», pero lo cierto es que la isla lleva desde hace casi una década, concretamente desde 2016, encadenando prealertas y volvió a entrar en alerta el año pasado (Direcció General de Recursos Hídrics, 2024). Nos informan de que los acuíferos están sobreexplotados, pero además hay que tener en cuenta que la intrusión salina avanza y la demanda crece conforme recibimos más turistas y pese a las fluctuaciones en los registros se contabilizaron más de nueve millones de pasajeros anuales por vía aérea (Aena, 2024). Con estos datos, nos hemos puesto a dar respuestas que parecen tender más a satisfacer demandas sectoriales que a buscar soluciones con una perspectiva holística, pues construir más desaladoras no basta. A veces obviamos lo más evidente y es que la gestión hídrica depende también de conservar la biodiversidad y el mosaico agrícola-forestal que retiene humedad y amortigua sequías (Serapio Riera, 2025). Sin ello no hay resiliencia y sin resiliencia no hay futuro.

El intrusismo en el transporte o en el alojamiento turístico no reglado no es la causa de nuestra precariedad, como se intenta reiteradamente señalar, sino que también es una de sus consecuencias. Un mercado sobredimensionado para maximizar rendimientos en pocos meses genera inevitablemente actividad al margen de la regulación, lo que en criminología denominamos conductas desviadas, especialmente si aplicamos la teoría de la oportunidad. Criminalizar a quienes «vienen a aprovecharse» mientras se mantiene un sistema que fomenta ese aprovechamiento es, como mínimo, incoherente. En este sentido, regular o sancionar con dureza a aquellos que no pueden alcanzar para tener una vivienda y malviven en caravanas resulta paradójico. Se confunde, o se intenta al menos mezclar, con el turismo en caravanas, un sector calificado como de lujo y estas políticas implementadas no se dirigen a la causa. El problema sigue siendo la mercantilización extrema de la vivienda y el precio desorbitado del alquiler.

Además de lo anterior, mencionar —como hemos escuchado— a las pateras y la supuesta tensión que generan en los servicios sociales de menores tampoco es inocente. Vincular la presión sobre los recursos a la migración irregular, sin reconocer el peso desproporcionado del turismo masivo y del crecimiento urbano, es desviar la atención del verdadero motor de la sobrecarga, un modelo de crecimiento que no se ha querido cuestionar.

La limitación de entrada de vehículos se presenta como un golpe de autoridad, pero en una isla con más de un coche por habitante —sin contar alquileres ni temporales— es un gesto mínimo (Granados, 2025). Lo mismo sucede con la «épica» cruzada contra el intrusismo, que vuelve a confundir el síntoma con la causa. La economía sumergida es hija legítima de un sistema que ha maximizado volumen y estacionalidad sin asumir costes sociales ni ambientales.

Y mientras se señala a quienes «vienen a aprovecharse», se omite que el propio modelo de lujo extremo y consumo acelerado convierte la isla en un escaparate para la explotación extractiva. El turismo de alto poder adquisitivo no trae equilibrio, como se ha intentado justificar bajo el paraguas de la sostenibilidad; trae más presión sobre territorio, agua y costas, desde los fondeos ilegales sobre la Posidonia hasta los vuelos privados que sitúan a Eivissa como el cuarto aeropuerto europeo en este tráfico (Greenpeace, 2024).

Por lo tanto, no es la vivienda lo que falta, es el territorio, el agua, la biodiversidad y la habitabilidad lo que estamos agotando. Eivissa, pese a las narrativas empleadas, no decrece por decisión política sino porque ya no puede sostener lo acumulado. De forma que gestionar mejor la saturación sin desactivar las lógicas que la producen parece hacernos avanzar hacia el colapso con la serenidad de quien confunde inercia con estabilidad.