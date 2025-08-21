Basurazo de Vicent Roig en Sant Josep

A partir del día 1 de septiembre, los vecinos de Sant Josep experimentarán una subida en la tasa de recogida de basuras municipal.

La Unión Europea estableció la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE para la gestión de los residuos en los Estados miembros con los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los desechos municipales. Se trata de una directiva que contó con el voto favorable del Partido Popular Europeo, que actualmente gobierna en Europa con la ‘popular’ Ursula von der Leyen a la cabeza. Los principios que rigen esta política europea son la precaución, la prevención, la corrección de la contaminación en origen y hacer posible que «quien contamina, paga».

En este sentido, ni la Directiva Europea que regula el Marco de Residuos ni la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establecen en forma alguna que los ayuntamientos deban subir la tasa de residuos municipales, sino que deben recaudar por aquello que generan sus vecinos. Es decir, a más generación de desechos, más deben pagar.

Sorprendentemente, el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Sant Josep, liderado por el alcalde, el señor Vicent Roig, decidió aprobar el día 19 de diciembre de 2024 una nueva ordenanza fiscal de residuos con una subida de la tasa de basura para ingresar más del doble de lo que ha venido recaudando hasta ahora y que repercute directamente en el bolsillo de los contribuyentes. Esto se debe a que se pasa de abonar el precio de tasa único por vivienda que se venía pagando hasta ahora, 108 euros, a que el coste varíe en función de la superficie de cada casa. A más metros de vivienda, más se pagará, pervirtiendo lo que dice la propia norma, que establece que se debe tributar más aquel que genere más basura.

Se trata del segundo incremento de esta tasa por parte del actual equipo de gobierno del Partido Popular del señor Roig durante este mandato, que en octubre de 2023 ya aprobó una subida del 6,8%. Con este primer aumento, que se aplicó, los propietarios de una vivienda pasaron de pagar 101 euros a 108 euros. A pesar de ello, la subida que ya se aplica y que estará al cobro a partir del día 1 de septiembre de este año oscila entre un mínimo de 159,19 euros hasta los 700,44 euros (un 543,7% más que hasta ahora).

Para una vivienda de 70 metros cuadrados, la tasa asciende a 159,19 euros, pero si tiene entre 70 y 100 metros cuadrados, el coste sube a 222,87 euros, algo más del doble de lo que se ha venido pagando hasta ahora. Si la vivienda cuenta con una superficie de entre 100 y 150 metros cuadrados, el recibo cuesta 302,46 euros. Los siguientes tramos son los siguientes: entre 150 y 270 metros cuadrados, la tasa es de 397,98 euros; cuantía que asciende a 509,41 euros en el caso de que la vivienda tenga entre 270 y 500 metros cuadrados y si supera esta cifra, la tasa se sitúa en 700,44 euros.

El Partido Popular no ha entendido que el pago se tiene que establecer por generación de residuos y, como no han tenido ganas de trabajar, han ido a la solución más simplona y la más perjudicial para el bolsillo de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. No se han articulado fórmulas para que lo que deba pagar cada vecino sea lo más justo posible, aplicando una subida injusta porque no refleja el espíritu de «quien más contamina, paga más», sino que «quien tenga más metros cuadrados de casa, pague más» (aunque en la casa habiten una o diez personas, esté deshabitada durante todo el año o sea una casa payesa).

En este sentido, el Partido Popular de Sant Josep debería haber gestionado herramientas para fijar una tasa más justa para la ciudadanía. Si se hubiera establecido un sistema de pago real por generación, suministrando tarjetas asociadas a la generación de basura o aplicando el Documento Nacional de Identidad de todos los vecinos asociados a una referencia catastral, se habrían podido generar unos recibos donde realmente se aplicaría lo que dicta la Directiva Europea y la Ley, que obliga a tributar por la basura que generamos y no por los metros cuadrados de cada casa.

Con la ordenanza anterior, los ingresos se situaban en 3,7 millones de euros anuales y la previsión de cara a este año asciende a algo más de 7,7 millones de euros (casi 3,6 millones por los residuos domésticos y 4,1 por los comerciales).

También cabe recordar que, con la nueva tasa de basura comercial, se prevé una recaudación de algo más de 4,1 millones de euros. Para un bar de 120 metros cuadrados como máximo, si hasta ahora pagaba 482 euros, la tasa aumentará a 1.082 euros, un 124,5% más. Un restaurante de 160 metros cuadrados pasará de abonar 980 a 2.425 euros, un 147% de subida. En el caso de un hotel de 151 plazas, el recibo de 4.804 euros que se venía pagando hasta el año pasado pasará a 6.584 euros, un 37% más, mientras que otro de 501 plazas pasará a abonar 22.524 euros, con un incremento del 41,3%.

La subida de la tasa de basuras no es casual. Forma parte del ADN del Partido Popular. Cuando gobiernan, su política es subir los impuestos a los ciudadanos sin ofrecer servicios a cambio. Y en Sant Josep no es una excepción. El Partido Popular ya aumentó en octubre de 2023 un 6,8% la tasa de basuras (pasando de 101 a 108 euros) y el impuesto de algunos bienes inmuebles, pasando del 0,4 al 0,55, con lo que el Ayuntamiento subió los ingresos en casi un millón de euros. Tampoco nos podemos olvidar del intento de subida del tributo de Plusvalía Municipal del 20 al 25% en diciembre del año 2023, cuando, de forma paradójica, el Partido Popular durante el anterior mandato abogaba por bajarla.

En suma, la norma que debería buscar que todos los consistorios tengan sistemas de pago por generación de residuos que, como su nombre indica, desincentiven los residuos en consonancia con el principio de «quien contamina, paga», se ha convertido en «quien más metros de vivienda tenga, más pague». Esta debería haber sido una tasa específica y diferenciada para dar transparencia a los costes asociados a la generación de desechos y no deficitaria.

Mientras tanto, los vecinos sufren al experimentar cómo se van retirando contenedores de basura a lo largo de todo nuestro municipio, sin ningún tipo de explicación, y crece la preocupación por el colapso del vertedero de Ca na Putxa sin que el Consell Insular de Ibiza tome cartas en el asunto para solucionarlo. Desafortunadamente, los vecinos de Sant Josep sólo notarán el incremento de la tasa de basuras en sus bolsillos, ya que tendrán que pagar más recibiendo un peor servicio a cambio.

Pilar Ribas Torres es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia