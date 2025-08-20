La sanidad pública en las Pitiusas

La realidad, tras dos años de gestión, se refleja en la grave situación que estamos viviendo este verano… Cada día nos despertamos con noticias del mal o nulo mantenimiento de las ambulancias, que no pueden dar servicio a usuarios y usuarias. Los propios trabajadores del Gsaib han interpuesto denuncias en los juzgados por el lamentable estado de los vehículos, que pone en riesgo a pacientes y profesionales de los servicios de emergencias. La consellera de Salud, Manuela García, a principios de verano prometió tres ambulancias nuevas, pero hasta la primera semana de agosto no han empezado a estar operativas las dos primeras. Ante tal oleada de críticas, el Govern anuncia a bombo y platillo para otoño vehículos con «tecnología avanzada». Pero la ciudadanía es muy lista y solo hay que ver los comentarios en redes sociales.

Los ‘gestores’, como se autollaman a sí mismos los políticos del PP, anunciaron que la nueva Unidad Básica de Salud de Puig d’en Valls, centro sanitario clave para la zona, estaría finalizada en agosto de 2025. Ni se ha comenzado la obra, ni siquiera saben con certeza el terreno en el que se construirá. Después de mucho ocultismo, se descubre que es un terreno inundable. Pero, ¿para qué informar a la población? Solo hay 1.500 personas que se desplazan al Centro de Salud de Vila para ser atendidas.

¿Qué ha pasado con proyectos como el de la cronicidad? Seguimos sin cubrir las gestoras de casos. Este verano solo hay una responsable para todas las Pitiusas. Está claro que para el PP es un mero trámite. La figura de la fisioterapeuta a domicilio, que se inició al final de la legislatura anterior progresista, se la han cargado de un plumazo. Han dejado de ofrecer un servicio valiosísimo a la población. Eso sí, se apropian del programa, cambiándole el nombre a «Rehabilitación a domicilio», pero los fisioterapeutas del área no conocen el proyecto. Qué curioso que la directora médica hospitalaria sea rehabilitadora.

Otro de los ‘gestores’: maquillaje de las listas de espera, destapado por la diputada socialista del Parlament, Iranzu Fernández. Hay dos tipos de listas: las visibles, que se publican y las invisibles, que solo salen a la luz cuando las denuncias públicas las descubren. Varios usuarios y usuarias se encontraban en el limbo porque los cambiaron a la lista del privado y ahora se han visto fuera al no existir concierto público-privado.

La salud mental tampoco es una prioridad para este Govern balear del PP. Las asociaciones, madres y padres siguen quejándose en los medios de comunicación y llevan a cabo iniciativas como la creación de una petición en Change.org para exigir una buena atención en la unidad infanto-juvenil de Salud Mental. Con las actuales listas de espera, hay que alabar el esfuerzo que están haciendo nuestros profesionales para atender todos los casos, pero está claro que están desbordados. Sin psicólogos durante más de ocho meses, actualmente hay un único especialista en la unidad.

Los profesionales sanitarios y no sanitarios están desmotivados. Se palpa en los pasillos del hospital y en los centros de salud. Ven con miedo todos los retrocesos en la sanidad de las Pitiusas. También la ciudadanía. Volver al nivel de la legislatura progresista será complicado, pero lo conseguiremos. Porque el PSOE tiene proyecto para la salud pública y estamos convencidos de que la ciudadanía, cuando llegue el momento de pronunciarse en forma de elecciones, apostará por los que defendemos un modelo sanitario que garantice calidad, acceso y atención para todas y todos.

Del PP nunca esperen que la sanidad pública figure entre sus prioridades. El modelo Ayuso, a quien Marga Prohens admira tanto, de ir abonando el terreno a la sanidad privada a costa de erosionar a la pública, va a seguir avanzando en nuestras islas si no lo paramos a tiempo.

Estela Terrer Hernández es secretaria de Salud de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE)