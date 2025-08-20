La hora de Berlanga

En una semana a quemarropa en la que se han ennegrecido los paisajes de los caminos de Santiago que he venido haciendo desde aquel 2010 en Sant Jean de Pied de Port. Con Las Médulas en ‘rojo sobre negro’ y muchos (demasiados) castaños centenarios que han sucumbido al fuego traidor de algún desalmado usuario del cambio climático. Cuatro vidas humanas, más de 200.000 hectáreas quemadas sin una tregua del viento o el calor extremo y gentes que han perdido su ‘historia’ familiar con su casa del pueblo. Hoy, desde un lugar en verde, con el trasfondo en negro de un incendio forestal hace tres años y que nos tuvo en vilo y pendientes del levante o poniente. Hablamos de la reminiscencia de un Berlanga que, desde la búsqueda de la libertad en una dictadura, retrató las costumbres de una España rural en blanco y negro y que pese a la IA (léase inteligencia artificial, sin mayúsculas) sigue manteniendo lazos de unión cultural con aquella de Pepe Isbert y Manolo Morán vestidos de ‘domingo’.

Hoy, aquí, en Olba, un pueblo de Teruel de poco más de trescientos habitantes censados en invierno y que ayer durante la actuación de Angangas (banda de jóvenes surgidos de la generación local de viejas glorias del saxo y la trompeta) reunieron en el ‘frontón’ a más de mil quinientas personas después de una noche de ‘disfraces’ en la que sesudos profesionales liberales, empresarios de pro, jóvenes universitarios o no dieron suelta a su imaginación para recrear en poco menos de una hora y desde las ‘peñas’ (crecidas a base de amistad certificada por veranos de pueblo) la España de la tele. No faltaron la Familia Telerín, ni la Abeja Maya o esas tentaciones de un Montoya en horas bajas. No faltaron a la cita con un escenario berlanguiano, donde no se escucharon, por fin, a los raperos de moda con sus letras machistas que incitan a los bajos instintos (violentos) o ese reguetón de fácil ritmo que se pelea con el buen gusto musical. Veníamos de la ‘procesión’ del santo engalanados con fondo de armario para bodas y celebraciones. Un baile del farolillo a lo 1960, donde el ‘pasodoble’ nos deja en manos de ‘Paquito el chocolatero’ y niños, jóvenes, maduros e Imserso apuraban sus últimas energías festivaleras. Estamos en 2025 y aquí la imitación eléctrica de un piano sustituye a aquel ‘señor’ con acordeón y ritmos para bailes ‘agarrados’ a modo de declaración de amor. Por favor, no me digan que no se acuerdan de Berlanga. Siempre quedará mi pueblo.