Opinión | Per començar
Deixau de fer coses
Ni apuntar-se a classes o tallers de mil coses, ni destinar totes les vacances a viatjar o a aconseguir grans fites, ni respondre tots els whatsapps no urgents el mateix dia que els reps, ni veure una sèrie a la sala d’espera de l’hospital, ni veure’n una altra mentre et fas el sopar, et rentes les dents o vas en autobús de camí a la feina. Tal vegada el que necessitam no és explotar (perquè això no és aprofitar) tant el nostre temps, ja que aquest ritme d’activitat difícilment ens pot servir per desconnectar de la feina i, en general, de les tasques més serioses de la quotidianitat i dels seus ritmes poc saludables, sinó fer que les nostres vides siguin una mica més minimalistes. Té coses molt positives, això d’eliminar responsabilitats i plans superficials. El decreixement. Ja es podria haver posat de moda el minimalisme, tan mainstream ara a les llars, en les agendes del nostre dia a dia. «Quan arriben les vacances, opt per apagar els llums i quedar-me a ca meua en silenci un mes. Quiet». Així explicava l’humorista Miguel Maldonado Torres, al pòdcast ‘Saldremos Mejores’, com intenta ell viure aquest període anual en què simulam no ser víctimes del capital. Una idea important d’exposar en un moment en què no fer aparentment res (així ens referim ara a exercir el nostre dret al descans) és llegit com una pèrdua de temps. Llavors venen els remordiments. «La majoria de gent, quan vol ser més feliç, el primer que fa és afegir més objectius a la seua vida. Dir: m’agradaria anar més al gimnàs, aprendre anglès... El que sigui... Jo parl del contrari, del poder de la renúncia», va dir el psicòleg i autor del llibre ‘La nueva gestión del tiempo’ Miquel Nadal a ‘Col·lapse’, programa de TV3. Però, malauradament, la productivitat és un dels pilars del nostre esquema mental. Fins i tot per defensar la reducció de la jornada laboral! Sovint s’empra l’argument de què «estudis demostren que aquesta mesura augmentaria la productivitat». Aquests tres dies lliures seguits que tenc els dedicaré a fer el que més em diverteix: avorrir-me.
