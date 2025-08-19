El lujo de malgastar agua mientras la isla se seca

Las cifras oficiales del Govern balear son claras y preocupantes: en julio, las reservas hídricas de Ibiza y Formentera cayeron hasta el 29%, el nivel más bajo de todo el archipiélago. Apenas un mes antes estaban al 34%. El resto de las islas también sufre un descenso, pero ninguna con la intensidad de Ibiza. Es un dato que debería encender todas las alarmas. Sin embargo, parece que en esta isla seguimos mirando hacia otro lado, confiando en que las nubes hagan el trabajo que la gestión pública y la conciencia ciudadana no están haciendo.

Paradójicamente, julio fue uno de los más húmedos de las últimas seis décadas. En Ibiza llovió más del doble de lo habitual. Y, aun así, las reservas han seguido bajando. ¿Por qué? Porque la raíz del problema no está en la cantidad puntual de lluvia, sino en una gestión deficiente y un consumo irracional e impropio de un territorio con clima semiárido con tendencia a intensificarse debido al cambio climático.

La isla extrae de sus acuíferos hasta agotarlos, produce unos 45.000 metros cúbicos diarios de agua desalada y depura volúmenes similares. Sin embargo, ese caudal depurado que podría destinarse a riego agrícola, limpieza o usos industriales se vierte al mar con un exceso de sal que impide su reutilización debido a los vertidos ilegales de salmuera en las redes de saneamiento con total impunidad ante la permisividad de las instituciones. Es como llenar un cubo con agujeros: gastamos dinero y recursos para luego desperdiciarlos.

La sobreexplotación de los pozos legales ya ha llevado a la salinización de buena parte de los acuíferos, agotando la reserva natural que ha tardado miles de años en formarse. A esta mala gestión se suma un problema adicional, grave y silenciado, la proliferación de pozos ilegales que operan al margen de la ley o sin control efectivo. Se estima que hay miles en toda la isla, muchos sin autorización ni supervisión, extrayendo agua de unos acuíferos ya sobreexplotados. Este vacío de control permite que las extracciones ilegales continúen casi impunemente, acelerando la degradación de nuestros recursos hídricos. Ante esta situación, es imprescindible y urgente adoptar medidas contundentes para cerrar los pozos ilegales y preservar lo poco que nos queda. La pregunta es, si la gravedad del problema es tan evidente, ¿por qué no se actúa con el control y la firmeza que la situación exige? ¿Por qué el PP y Vox votaron en el Parlament balear a principios de este año en contra de la propuesta socialista de clausurar los pozos ilegales?

Mientras tanto, seguimos viendo escenas a diario que rozan el absurdo. Camiones cisterna recorriendo caminos día y noche para abastecer jardines privados y grandes piscinas que reclaman agua. Céspedes verdes y jardines tropicales que, en este clima, beben decenas de miles de litros cada semana.

Es cierto que recientemente se han aprobado medidas urbanísticas que prohíben este tipo de jardines y obligan a instalar sistemas de reutilización de agua en las nuevas viviendas. Sobre el papel suena bien, pero la realidad que esconde este anuncio a bombo y platillo del Consell Insular de Vicent Marí es que su intención es maquillar todo el resto de medidas de explotación urbanística y turística que el PP ha aprobado en los últimos meses y que dispararán el gasto de agua de tal manera que dejarán en una simple una anécdota la cantidad de agua que dicen ahorrar con la medida de los jardines.

El ejemplo más claro es el turismo de lujo, que Vicent Marí lleva promocionando y promoviendo con un incremento escandaloso del presupuesto del Consell Insular (50 millones de euros en total invertidos en promoción turística desde el 2019). Se estima que el consumo de agua de un turista de lujo multiplica casi por cuatro el del visitante medio y por seis el de un residente.

Además, el verdadero desafío está en la inspección y en la aplicación efectiva de las normas. Porque, como bien se sabe en Ibiza, el problema no es solo que la ley sea insuficiente, sino que muchas veces ni siquiera se cumple.

Debemos reconocer que la gestión hídrica de Ibiza arrastra décadas de retraso, pero todos los avances conseguidos con las medidas medioambientales, turísticas y territoriales del Govern balear progresista en las dos legislaturas anteriores han quedado borrados del mapa con las decisiones del PP de Marga Prohens y Vicent Marí en apenas unos meses. Urge afrontar la necesidad de una planificación seria, control de consumos, modernización de la red, reutilización efectiva del agua depurada, protección real de los acuíferos y, sobre todo, un cambio de mentalidad que asuma que el agua no es un lujo privado, sino un bien común limitado.

Si seguimos así, por esta senda de crecimiento desorbitado y sin planificación que promueve el PP (y por esta razón la única medida que proponen es una cuarta desalinizadora), el próximo verano no estaremos discutiendo si el césped privado debe ser verde o amarillo, sino si habrá agua suficiente para abrir el grifo.

Víctor Torres Pérez es conseller insular del PSOE y secretario de Medio Ambiente y Movilidad de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE)