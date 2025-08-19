Cristianos y xenófobos

Nos sorprende monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, cuando en el ‘Matí de Catalunya Ràdio’ asegura que no se puede ser un buen cristiano si se es xenófobo. Así de claro. Añade que la doctrina social de la Iglesia católica, de los Evangelios al Concilio Vaticano II, apuesta por el diálogo entre religiones. Para Planellas, emigrar es un derecho, pero también lo es no tener que hacerlo forzosamente a causa de las guerras o las hambrunas. El también presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense planta cara así a Vox por querer prohibir en Jumilla (Murcia) que los musulmanes recen en sus instalaciones deportivas. Y esgrime la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española como garantes de la libertad religiosa. El catolicismo con el que tanto gesticula la extrema derecha es únicamente un filón de donde sacar votos, según el obispo catalán.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) en esta ocasión había defendido a la comunidad musulmana, en contra de Vox. Siguió su propia pastoral, elaborada por fray Xabier Gómez, obispo de Sant Feliu del Llobregat. Abascal, contrariado, se preguntaba si los obispos están amordazados por el dinero público que reciben o por los casos de pederastia. ¿Qué está pasando? En junio, el presidente de la CEE, Luis Argüello, asistía junto a Santiago Abascal a un acto cultural de la Fundación Pablo VI, de Madrid. Ahora, el arzobispo de Tarragona ha lamentado sin ambages esta «proximidad». Son de sobras conocidas las conexiones de Vox con HazteOir, los ‘kikos’ y una docena de obispos españoles

Irrumpe la presidenta de Aliança Catalana -siempre con una cruz en el pecho- en la red X con un tuit contra el arzobispo Planellas: «...a ver si para ser un buen cristiano, ahora tendrás que ser proislam...».

Catalunya es un país de inmigrantes. De los ocho millones de habitantes, un 22,4% ha nacido en el extranjero (Idescat, 2024). De las creencias a la gestión, de los derechos a los deberes, celebro que la Iglesia catalana alce la voz en contra de las posiciones que nada tienen que ver con la doctrina de Cristo.