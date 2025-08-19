Las campañas informativas y los poco espabilados

Hace justo una semana el Consell de Formentera anunció la puesta en marcha de dos campañas informativas: una para concienciar sobre el consumo responsable del agua y otra con recomendaciones para prevenir los efectos nocivos de la ola de calor en la que se recuece España desde hace días. En un principio me parecieron las dos cosas bastante absurdas y un uso de dinero público al buen tuntún porque no veo cómo el hecho de lavarte los dientes con menos agua todavía va a ayudar a una isla con más piscinas y jacuzzis que libros en la biblioteca pública y porque no creía que nadie en su sano juicio necesitara que le recuerden que el calor mata.

Entonces, a las 12.08 horas del mediodía de ese mismo martes 12 de agosto, con una temperatura ambiente de esas que te da la impresión de que respiras fuego, me crucé mientras conducía no con uno, sino con dos tipos haciendo footing por el arcén, uno por la carretera que va a es Cap de Barbaria y el otro entrando en es Camí Vell de la Mola. Este dato es importante porque significa que ni siquiera eran amiguetes y habían salido a correr juntos. No. Eran dos adultos con pantalones cortos, sin camiseta y uno de ellos peinando canas que, estando en casa o en su hotel de referencia, habían decidido que las doce del mediodía era el mejor momento para ponerse a hacer deporte al aire libre, a pesar de las continuas informaciones de muertes diarias por temperaturas extremas que se ven en los medios de comunicación.

Ganas me dieron de pasarme por el hospital y decirles. «Oye, si dentro de un rato aparecen por aquí o tenéis que ir a recoger a dos cretinos porque les ha dado un chungo en la carretera, pasad de ellos, es cosa de la selección natural». Y si por un casual son locales y leen estas líneas, que sepan que esta vez ni yo ni cualquiera con dos dedos de frente que se cruzara con ustedes ese día admiramos sus cuerpazos musculados ni su fuerza de voluntad para hacer una saludable actividad física. Más bien pensamos que hay que ser muy poco espabilado para poner en riesgo sus vidas de esa forma.