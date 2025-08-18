La niña de la manta dorada

13 de agosto. El sol cae a plomo sobre el lomo bronceado de los turistas que disfrutan del paraíso de Formentera. Los autobuses, repletos, entran y salen de la Savina en procesión cronometrada, todos los días, con la misma ruta. El verano tiene esas rutinas; pocas cosas rompen la monótona y rentable industria del ocio. Un turista tuerce el gesto y le comenta algo a su acompañante. Si son italianos, a buen seguro hablan de Lampedusa. La imagen que tienen delante les recuerda a su país.

Arropada en plena canícula con una manta térmica del color del oro, con la mirada perdida en el móvil, que aferra con fuerza porque probablemente sea lo único que la une a su mundo, una menor de edad, con el pelo apelmazado por la sal de este Mediterráneo maravilloso y tenebroso, parece un espectro, un figurante fuera de plano.

Al ampliar la dura pero maravillosa foto de Javier Parejo en el ordenador de Es Diari, el corazón se me encoge. Esa niña de pelo rebelde, tan luminosa gracias a esa manta áurea, está a punto de romper a llorar, es muy posible que por enésima vez desde que embarcó, seguro que todavía se pregunta por qué, en una pequeña lancha rodeada de adultos con el mismo miedo atroz y la misma incertidumbre paralizante que ella. Para cruzar un mar que es posible que haya visto por primera vez. Lejos de su casa, de sus padres o hermanos o tíos o amigos, en un mundo extraño, se aferra al móvil. No sé lo que su cara debe expresar, porque en este llamado primer mundo ya poco sabemos de lo que significa dejar atrás una vida para intentar alcanzar otra mejor.

La imagen me recuerda (sí, hemos vivido eso antes de dejar de ser tercer mundo, con ese franquismo casposo e inhumano) la del hombre de espigada figura, roto por el dolor y el llanto, que en un puerto español agarra a su hijo, desesperado, mientras despide a su esposa, que migra a Argentina huyendo de la miseria. Una foto en blanco y negro, de Manuel Ferrol, tomada en noviembre de 1957. Pronto hemos olvidado el dolor, las mordeduras del hambre. Pronto nos hemos acostumbrado a torcer el gesto y a desviar la mirada. Qué corta la memoria. Qué largo el odio... O el miedo.