El cachondeo de los helicópteros

En Ibiza, ya lo hemos dicho reiteradamente, los piratas campan a sus anchas. Hace 300 años surcaban los mares y desembarcaban sin previo aviso, robando gallinas y raptando lugareños. Ahora, por el contrario, conducen taxis pirata, trafican con drogas, montan fiestas en villas y parajes naturales con actuaciones de dj’s, explotan campos de boyas ilegales, roban relojes de lujo o regentan negocios de prostitución, entre otras muchas salidas, con una impunidad ciertamente notable. De vez en cuando, algún pardillo es atrapado, pero la expansión del fenómeno a lo largo de estos últimos años demuestra que las estrategias aplicadas por las administraciones en contra de estas actividades resultan estériles.

El colmo del descaro lo tenemos ahora con los vuelos de helicópteros, que aterrizan y despegan en cualquier finca rústica, sin permisos de ningún tipo y sin contar con las más elementales medidas de seguridad, atemorizando a los vecinos con el estruendo de sus vuelos rasantes mientras atraviesan los valles ibicencos. Este verano, los primeros en alertar de la presencia de estas aeronaves han sido los vecinos del Torrent des Verger, en Sant Llorenç, que los fines de semana han estado contemplando su trasiego de manera constante, a veces de dos en dos, utilizando como base una finca cercana a sus hogares.

Aunque la legislación permite el aterrizaje de helicópteros en suelo rústico, se requiere de una autorización municipal y un informe favorable del Consell Insular de Ibiza. Sin embargo, nadie ha solicitado tal cosa para el entorno de Sant Llorenç. Hace unos días, tras las quejas de varios residentes en la zona, que no ganan para sustos, varios técnicos municipales y efectivos de la Policía Local del Ayuntamiento de Sant Joan se personaron en la finca para realizar una inspección. Una vez allí, no encontraron ningún helicóptero ni señales de su presencia. Es posible que tal vez pensaran hallar algún tornillo, medio rotor o un trozo de un aspa, pero, como no fue así, se marcharon sin aplicar sanción alguna. Al parecer, los vídeos y fotografías tomados por los vecinos, que demuestran fehacientemente la realidad de esta actividad, no son suficientes.

En consecuencia, convendría explicar a los funcionarios implicados en esta operación fallida que la única forma de pillar a quien opera al margen de la ley es atraparlo con las manos en la masa y que personarse en el helipuerto cuando no hay ninguna aeronave posada sobre él sólo sirve para espantar al infractor y empujarle a emplear otra ubicación, marchándose de rositas, sin denuncias ni sanciones. Dichos helicópteros llegan, aterrizan, sueltan la carga –humana o material, a saber– y retoman el vuelo al cabo de pocos minutos. Para la próxima, les sugiero que en vez de ir un martes hagan caso a los testigos presenciales y permanezcan ojo avizor durante el fin de semana, que es cuando operan, con el objetivo de iniciar el registro cuando haya una nave allí. Esta estrategia, por decirlo suavemente, es de primer curso de intervención policial.

Unos días después de lo sucedido, aunque no se sabe a ciencia cierta si se trata de las mismas aeronaves, volvieron a producirse despegues y aterrizajes en otro campo de Jesús, que tampoco cuenta con autorización para tales menesteres. El fenómeno de los helicópteros, en todo caso, no es, ni mucho menos, algo nuevo. Todos los ibicencos nos acordamos de las idas y venidas de los helicópteros a las fiestas de la casa de Tagomago en la década pasada, a pesar de la prohibición existente en el islote, que forma parte de la Red Natura 2000, con la figura de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Mientras nuestros gobernantes legislaban para impedir dicho tránsito aéreo, los invitados a los ‘saraos’ de la casa regentada por el magnate inmobiliario Matthias Kühn se hacían selfis sobrevolando la costa de Pou des Lleó y los publicaban en las redes sociales.

Hace dos veranos, asimismo, la asociación ecologista Amics de la Terra, alertada por numerosos vecinos afectados por los ruidos y temerosos de que se produjera algún incendio a causa de esta actividad, ya denunciaron que se estaban realizando prácticas similares en varios lugares del norte, como Santa Gertrudis, Sant Llorenç y Santa Eulària y hasta se trasladaron quejas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que, al menos que haya trascendido, tampoco movió un dedo.

¿Sabemos para qué se usan estos helicópteros? ¿Pertenecen a un nuevo servicio turístico de excursiones? ¿Se dedican a trasladar potentados que quieren evitar los atascos de las carreteras? ¿Se emplean para el transporte de mercancías sospechosas? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué tiene que ocurrir para que las administraciones competentes tomen cartas en el asunto? Hay cosas que sólo ocurren en Ibiza.

