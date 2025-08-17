Asómate a la ventana y en lo que alcance tu vista verás luces a lo lejos, verás parcelas y descampados, verás propiedad inmobiliaria, verás zonas periurbanas, verás zonas de transición y verás rústico urbanizable, verás valor catastral, verás los mapas de las revisiones parciales y de las normas subsidiarias, verás todo el suelo que liberará el nuevo plan general de ordenación urbana, verás montes y colinas, verás valles y riberas, verás antiguos corrales, verás ruinas apenas sostenidas, verás cadáveres inmobiliarios, verás hoteles luminosos, verás zonas maduras y rutilantes centros comerciales, y esto y esto se vende al precio de los diamantes.

Asómate a la ventana, te hará sentir un turista, verás calles y comercios y gente debajo de un puente, veras familias sonrientes y al inglés un instante antes de perder el pie y caer al vacío, verás cadáveres con torsiones imposibles regresar a su país en una bolsa de plástico, verás gargantas deshidratadas y millonarios que se hacen las uñas, verás experiencias y emociones porque las emociones también se pueden convertir en dinero, verás el tipo que instala la moqueta de césped y el que le cambia el aceite a la limusina, verás a quienes limpian todo esto y lo dejan listo para que lo puedas volver a ensuciar, porque has pagado para ensuciar lo que te dé la gana, verás un ejército en las sombras y verás en Instagram a quienes están ganando la guerra, verás atardeceres y resacas, y esto y esto se vende.

Veremos cómo cambia el tiempo, veremos si hemos progresado, pasaremos por los escenarios de nuestra infancia, pensaremos en los que se fueron y cómo aprovechamos que ya no estaban para vender su casa, sus ajuares y sus tesoros, para pintarlo todo de blanco y quintuplicar su precio y ser más listos que nadie, recordaremos a los que se quedaron en el camino por ir demasiado deprisa, a los que se confundieron en un desvío, algunos todavía pululan y a otros les queda poco porque en el fondo futuro y pasado tampoco son tan distintos, y esto te vence, a ti, a mí y a cualquiera. Y a quien haya pillado que esta canción sonó el jueves pasado, cuando se cruce conmigo que me lo comente, y ya le invitaré a algo.