Prevenir el cáncer pasa por ponerle freno al tabaco
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares expresamos nuestra profunda preocupación ante la postura de la Conselleria de Salud de oponerse a la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes que contempla el anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco. Esta medida sería una oportunidad decisiva para proteger la salud de la ciudadanía, especialmente la de los colectivos más vulnerables: niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
El tabaco es el producto que más cáncer provoca. Mata a la mitad de quienes lo consumen y está directamente relacionado con más de 16 tipos de cáncer. Si se eliminara su consumo, podrían evitarse hasta un 30% de los casos de cáncer. Solo en 2024, el tabaco causó más de 63.000 muertes en España, siendo la primera causa de muerte evitable en nuestro país y en el mundo. La evidencia científica es clara: no existe un nivel seguro de exposición al humo, y fumar en espacios abiertos como las terrazas también supone un riesgo real.
La declaración de Espacios sin Humo, impulsada en la pandemia, fue concebida como una medida provisional a la espera de la reforma legal que hoy se debate en nuestro país y que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) va incluso más allá, solicitando a las instituciones que sean Espacios Libres de Humo y Aerosoles, es importante destacar que los menores que consumen nuevos productos de nicotina tienen hasta el triple de probabilidades de consumir productos de tabaco en el futuro, lo que convierte a estos dispositivos en una clara puerta de entrada al tabaquismo. Renunciar ahora a dar este paso definitivo sería, en nuestra opinión, un grave error que dejaría desprotegida a la población. Allí donde se han implantado prohibiciones, se ha logrado proteger a las personas no fumadoras, reducir el consumo y cambiar la percepción social sobre el tabaco. La experiencia en otros países europeos demuestra que son medidas viables, aceptadas y eficaces, sin perjuicio económico para la hostelería a medio y largo plazo.
En Illes Balears, 212 espacios se han adherido ya a la campaña #RespiroLibre que la Asociación Española Contra el Cáncer puso en marcha en 2022, entre ellos 60 nuevos parques y plazas de Palma incorporados el pasado mes junio. Es una medida de concienciación y normalización que, desde la Asociación, esperamos ver recogida en la nueva ley. No podemos supeditar el derecho a respirar aire sin humo del tabaco o aerosoles a la buena voluntad o a la presión del entorno. El derecho a la salud está por encima de cualquier otro interés, y las administraciones tienen la obligación legal y moral de garantizarlo.
Por ello, pedimos a la Conselleria de Salud que reconsidere su postura y apoye la prohibición efectiva de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, así como en playas y marquesinas, en el nuevo marco legislativo. No se trata de ir contra nadie, sino a favor de todos: proteger vidas, prevenir enfermedades y avanzar hacia una sociedad más sana.
Cada cigarrillo que se enciende en una terraza no solo perjudica a quien lo fuma, sino también a quienes respiran su humo sin haberlo elegido. La salud pública no se negocia.
José Reyes Moreno es director de la Asociación Española contra el Cáncer en Balears
