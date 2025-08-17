Formentera no puede estar sola ante el reto migratorio

La llegada de migrantes procedentes de Argelia ha alcanzado esta semana cifras sin precedentes que han colapsado Formentera, donde ni siquiera hay un dispositivo de primera atención humanitaria, según alerta el presidente del Consell Insular, Óscar Portas. En tan sólo 34 horas, la isla recibió a 288 personas llegadas en pateras, entre ellas al menos once menores no acompañados, así como otros menores que viajaban con algún familiar. En 48 horas, a Ibiza arribaron 21 migrantes. Las cifras ponen de manifiesto la dimensión del problema que afronta la isla más pequeña del archipiélago: el 40% de los migrantes que navegaron hasta Balears en patera entre el lunes y el jueves, cuando se alcanzó uno de los picos históricos, llegaron a Formentera, cuyos escasos recursos se han desbordado, tal y como ha denunciado el presidente. En esos cuatro días, el archipiélago recibió 800 migrantes, de los que 310 acabaron en Formentera, 21 en Ibiza y el resto, en Mallorca. La desproporción es evidente y es la muestra de que la isla no puede afrontar este problema sin la ayuda del Govern balear y el Gobierno central.

Todos los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local tuvieron que dedicarse exclusivamente a recoger y atender a los migrantes, mientras dejaban a un lado el resto de sus funciones. El presidente de la isla alerta de que «Formentera no puede asumir en solitario esta presión sin un refuerzo claro en los recursos humanos, logísticos y de asistencia humanitaria», y tiene razón, aunque la directora insular de la Administración del Estado en las Pitiusas, la formenterense Raquel Guasch, se ha limitado a tirar balones fuera y a negar la evidente insuficiencia de medios: defiende la labor del Gobierno, de forma genérica, en relación con el hecho migratorio, y asegura que el Estado ya cumple con su obligación al garantizar los recursos policiales y de Salvamento Marítimo, que ella considera adecuados y suficientes. No opinan lo mismo las principales asociaciones de guardias civiles y de Policía Nacional, que reclaman más recursos para las Pitiusas y advierten de que las plantillas están desbordadas. Es preciso añadir que el compromiso y la profesionalidad de policías y guardias civiles suple la falta de efectivos en momentos puntuales como estos. En cualquier caso, es necesario un protocolo de emergencia ante puntas de llegada de migrantes para garantizar la atención humanitaria y su adecuado traslado hasta Ibiza, pues todo apunta a que seguirá aumentando el tráfico de personas en la ruta entre Argelia y Balears, que ya hace tiempo que está consolidada aunque el Gobierno se niegue a admitirlo, probablemente para no tener que destinar más medios.

Por otra parte, el Consell de Formentera, al margen de su legítima exigencia de ayuda al Gobierno central, debe ser el que lidere la respuesta humanitaria de urgencia ante estas puntas de llegada de migrantes (ya que Cruz Roja apenas tiene implantación en la isla como para garantizar la atención adecuada a personas que llegan extenuadas tras la penosa travesía), pero para ello hay que dotarle de más medios, tanto económicos como personales, bien directamente o a través de convenios con entidades con experiencia en dar una primera asistencia a los migrantes cuando pisan tierra española.

El año pasado, las Pitiusas recibieron el 55% de los migrantes llegados en patera a Balears, y concretamente Formentera, el 50% (casi 2.300 personas frente a 346 de Ibiza), una tendencia que se mantendrá o se incrementará.

La gestión de las migraciones y de los flujos masivos e incontrolados como el que están recibiendo Formentera o Ibiza es un problema de Estado y por tanto ha de ser el Gobierno central el que asuma la responsabilidad; su deber es proporcionar a las instituciones locales los recursos que necesitan para atender una avalancha para la que no están preparados, que no es de su competencia y que está desbordando todas sus capacidades, hasta el punto de comprometer seriamente los recursos que necesitan los Consells, y particularmente el de Formentera, para atender todas sus obligaciones.