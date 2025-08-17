El cambio en Sant Antoni es urgente

En mis primeras declaraciones como secretario general de la Agrupación Socialista de Sant Antoni de Portmany me habría gustado hablar de cosas positivas y de lo bien que está nuestro municipio. Me habría encantado empezar con un mensaje de optimismo, hablando de proyectos ilusionantes y de cómo juntos podemos hacer de Sant Antoni un lugar próspero, limpio y seguro. Pero, siendo honestos, basta con repasar la prensa, escuchar a la gente en la calle o conversar con empresarios para darse cuenta de que Marcos Serra nos ha llevado a uno de los momentos más oscuros que ha vivido nuestro municipio. Eso sí, un abismo pintado de colores, como en el West End decorado, pero con los mismos vicios de siempre.

La imagen de postal que algunos intentan vender se sostiene sobre una realidad muy diferente. Cada mañana, cuatro o cinco trabajadores de la limpieza se destinan a dejar impecable el caprichito del alcalde, mientras el resto del pueblo sigue sucio, muy sucio. No es una cuestión de estética, sino de dignidad y de respeto hacia los vecinos que viven aquí todo el año. La suciedad acumulada, la falta de mantenimiento y la sensación de abandono en muchas zonas no se solucionan barriendo únicamente la calle que sale en las fotos. Que se lo pregunten, si no, a los vecinos del propio núcleo de Sant Antoni, de ses Païsses y de las demás parroquias del municipio.

Mientras tanto, seguimos viendo titulares vergonzosos que dañan la imagen de Sant Antoni: bolsas de cocaína por las calles, hoteles con discoteca y piscinas sin licencia de actividad, pero abiertos como si nada, ruido insoportable en la playa de s’Arenal y playas cerradas una y otra vez por vertidos. No hablamos de un incidente aislado, sino de un patrón: siempre se actúa tarde, cuando el daño ya está hecho, cuando el mal olor y la contaminación ya han ahuyentado a los bañistas y vecinos.

La falta de control no se limita a las playas. También hemos visto denuncias públicas de asociaciones empresariales contra actividades ilícitas en suelo rústico. Curiosamente, en esos casos el alcalde se muestra activo; sin embargo, cuando se trata de denuncias presentadas por nuestro partido, la reacción brilla por su ausencia. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿no debería tener algún tipo de consecuencias no actuar ante dichas denuncias? La inacción de Marcos Serra acarrea un impacto en la vida de la gente y, como oposición, tenemos la responsabilidad de utilizar todos los instrumentos que sean necesarios para defender la legalidad en el municipio.

A todo esto se suma su falta de previsión en asuntos clave para el día a día. Un ejemplo claro es el aparcamiento de ses Variades: todos sabíamos que su cierre podía producirse en cualquier momento, y aun así el alcalde no ha hecho absolutamente nada para buscar alternativas o soluciones. El resultado será más caos circulatorio, más incomodidad para residentes y turistas, y un municipio peor organizado. Un buen gobierno planifica con antelación, prevé escenarios y actúa antes de que el problema estalle. Aquí, por desgracia, se actúa tarde o no se actúa en absoluto.

Y aunque con los fallecidos no se debe hacer política, tampoco podemos callar ante las causas que provocan tantos accidentes. Drogas, alcohol, fiesta continua y, sobre todo, el tipo de turismo que Sant Antoni ha promovido durante años, permitiendo que el ocio diurno y nocturno campara a sus anchas, sin control. El balance es demoledor: cinco muertes en Sant Antoni frente a cero en el resto de la isla. No es mala suerte, es el resultado de un modelo turístico que antepone el beneficio rápido de unos pocos a la seguridad, la convivencia y la salud pública.

El siguiente problema que nos estallará en la cara será el nuevo PGOU. Un plan que, salvo alguna modificación puntual que probablemente beneficiará a los nuevos amigos del alcalde, es prácticamente el mismo que ya se retiró en tiempos de Pepita Gutiérrez. La posición del PSOE es clara. El plan urbanístico debe servir para ordenar el crecimiento, mejorar los servicios e infraestructuras y garantizar que los recursos —agua, energía, transporte, limpieza— estén preparados antes de duplicar la población. De lo contrario, solo agravaremos los problemas que ya sufrimos. Vivienda asequible para todos y todas, sí. Especulación y riqueza solo para unos pocos, como promueve Marcos Serra, no.

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany necesita un equipo de gobierno que anteponga el interés general al interés particular y partidista. Todas las propuestas que el PSOE lleva al Pleno de la mano de nuestro portavoz, Antonio Lorenzo, y todo el grupo de regidores y regidoras socialistas van en esta línea. Pero con el equipo de Marcos Serra es imposible encontrar puntos de encuentro: la prepotencia, el ninguneo a la oposición y el desprecio al diálogo es su forma de gobernar.

Desde el PSOE nuestro compromiso sigue siendo firme. Vamos a estar vigilantes, a proponer alternativas y a defender que Sant Antoni no tiene por qué resignarse a ser sinónimo de suciedad, descontrol y abandono. Queremos un municipio que cuide de sus playas, que respete a sus vecinos, que proteja su patrimonio, que ofrezca oportunidades reales a la juventud y que piense a largo plazo.

El cambio de rumbo que necesita Sant Antoni empieza a ser muy urgente. Desde el PSOE nos comprometemos a trabajar para hacerlo posible y, por ello, hacemos un llamamiento a todas las personas y colectivos de cada barrio y cada pueblo a participar en la construcción de esta alternativa, sumando ideas, aportando propuestas y uniendo fuerzas para devolver a Sant Antoni el futuro digno que merece.

Pep Marí ‘Marge’ es secretario general de la Agrupación Socialista de Sant Antoni de Portmany