Alta criminalidad

En su afán triunfalista, el presidente del Gobierno va por un lado y la realidad va por otro. En materia de seguridad el discurso del presidente ha puesto en pie de guerra a los responsables, Policía Nacional sobre todo y también Guardia Civil, de velar por nuestra seguridad y bienestar. Sánchez facilitaba fechas pasadas en su controvertido balance, unos datos sobre seguridad que se los ha debido sacar de la manga porque, de otra forma, no se entienden. Sobre todo comprobando que los datos de Interior, que no es un ministerio ajeno a su Gobierno, desmienten su discurso sobre baja criminalidad en España.

Los sindicatos policiales no se lo perdonan y consideran sus palabras «como una grave falta de respeto hacia los agentes que luchan cada día contra una criminalidad en aumento y hacia las víctimas que sufren directamente sus consecuencias». La lista es de aúpa y pone de manifiesto la «desinformación» de Moncloa. Basta con recordar que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%. Los secuestros se han incrementado en más del 52%. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado en un preocupante 80,96%, con un pico dramático del 276,70% en el caso de las agresiones sexuales con penetración y, por citar uno más, el tráfico de drogas ha subido un 66,17%.

Las cifras son incontestables y desmontan por completo el relato presidencial. Para la mayoría de agentes asistimos, cuantas veces impasibles, a una progresiva degradación de la seguridad ciudadana. Los delitos más violentos y lesivos para las personas se llevan la palma. Ya sabemos que hoy en día ningún ciudadano está libre de ser agredido por el primer «hijo de su madre» que pase a su lado. Las palizas sin ton ni son, los robos, las violaciones no son un invento de la prensa, son reales.

Y, mientras estas barbaridades ocurren, la Policía sigue sufriendo la falta de medios materiales y humanos, la falta de apoyo gubernamental, la ausencia de políticas eficaces de prevención y la notoria desprotección ministerial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante el crecimiento de la violencia, es decir, de la alta criminalidad.