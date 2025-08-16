El drama que hiela el alma en Formentera

La foto hiela el alma. Mi compañera Pilar Martínez sujeta una pequeña deportiva blanca con restos de arena. Es de un niño o una niña de corta edad que ha atravesado el mar desde el norte de África hasta Formentera en una patera. No sabemos si esta personita iba acompañada por un adulto o no, quién la ha protegido durante una travesía en la que han puesto en serio riesgo su vida, pero podemos imaginar su miedo ante la inmensidad del mar, bajo el sol implacable, en un espacio tan reducido, con desconocidos. Una situación límite que no debería vivir ningún niño. En otra imagen tomada por el fotógrafo Javier Parejo en la Savina, el puerto de Formentera, se observa a un bebé de pocos meses en brazos de un hombre y a unos metros, a una niña morena de melena rizada cabizbaja, envuelta en una manta térmica amarilla, a pesar de estar al solazo en una calurosa mañana de agosto en Formentera; sentada de espaldas a ese mar por el que navegan los yates más caros y ostentosos del mundo. A ese horizonte miran el hombre y el bebé, mientras se seca al sol, en un banco de obra, ropa extendida de bebé, unos patucos, un paquete de pañales, unos billetes, una cartera. Llama la atención el contraste: la niña, muy seria, ausente, con gesto que es mezcla de enfado y tristeza, de espaldas al mar en el que navegó a saber cuántas horas, con la mirada perdida en su interior, quizás en shock por todo lo que ha vivido, quizás pensando en si el futuro, al fin, era esto; el hombre observando el mar y las cercanas costas de Eivissa, puede que con esperanza. Ojalá que la haya para los tres, sobre todo para esa niña y ese bebé, y los demás menores que han logrado llegar vivos a Formentera.

El drama de la migración tiene rostros, nombres y apellidos, familias angustiadas que sufren el infierno de no saber qué ha sido de sus seres queridos; mucho dolor. Un drama que no va a parar, porque la miseria y la falta de oportunidades son acicates que impulsan a arriesgar hasta la vida, y así ha sido desde siempre. Conviene no olvidar la dimensión humana de este fenómeno, especialmente ahora que los xenófobos cacarean tan fuerte y esparcen su odio por todas partes.n