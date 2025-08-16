El alma entre los dedos

A veces, cuando no sé muy bien por dónde escribir, salgo. Dar una vuelta a la manzana basta; dibujar ochos por la mía y cualquiera de las colindantes es todavía mejor. También he descubierto que, cuando en el embudo del ruido de palabras se me atasca un párrafo o un desenlace, a falta de playa de la que tirar, el agua de la piscina los desanuda. Cada maestrillo tiene su librillo y los que andamos cortos de dones tenemos, al menos, dos.

En fin, que la cabeza no me pone obstáculos, sino avisos de que toca parar, salir, nadar. Quizá por eso, cuando me marcho de viaje —aunque lo haga por cualquier otro motivo, o por mi favorito, que es ninguno—, la cabeza se me coloca en modo escribir. Porque paro, salgo, nado, camino, descubro… que es redescubrir que no basta con ver: ¡hay que observar! Aunque sea por un rato.

Leí estos días una entrevista al escritor, guionista y director de cine Gonzalo Suárez, en El Periódico de España —poco antes de que la Academia del Cine anunciara que le otorgaría el Goya de Honor en la próxima edición—. Decía:

«No confío en la Inteligencia Artificial, porque la Inteligencia Artificial no hace preguntas, solo sabe respuestas. Y yo no sé respuestas. Solo tengo preguntas».

Y aquí no vale lo del huevo o la gallina: las respuestas nacen de las preguntas, lo mismito que el sonido del mundo se eleva cuando acallamos los ruidos que llevamos dentro. Por eso, las inteligencias artificiales harán tareas que hasta ahora ocupaban a nuestras materias grises, pero… ¿reemplazarnos? Nunca. Precisamente esa ausencia de dudas, de conflictos, las dejará siempre irremediablemente un paso por detrás.

En un concierto de Jaime Anglada —estos días, cada vez que salgo a dibujar ochos, llevo a Jaime en los bolsillos—, contó una anécdota. Habló de una vez que salió del camerino anunciando que se le había roto el alma… de la guitarra. Lo que, por supuesto, llevó al público a poéticas confusiones. Para quienes vemos la música desde la barrera, el alma es una varilla que atraviesa el mástil de algunos instrumentos (guitarra, violín, contrabajo...) para soportar la tensión de las cuerdas.

No tengo ni idea de cómo llegamos a llamar «alma» a ese artilugio. La primera patente es de Gibson en 1921 bajo el poco inspirador nombre de truss rod —barra de refuerzo— y, en el resto de idiomas, recibe términos igual de insulsos: barra de ajuste, viga de apoyo… Es más probable que, en vez de con los 21 gramos de eternidad, la cosa venga del «alma» de las escaleras —el muro donde se hincan los escalones—. O hasta de los cañones —el espacio interior del tubo; ¿habrá algo más desprovisto de alma?—. Pero la cuestión es que, mientras casi todos se resignan a un palabro que suena a pieza de grúa, los hispanohablantes decidimos que la guitarra… tenga alma.

Y hasta me parece, calle arriba, calle abajo, que en ese alma del mástil está la respuesta a muchas preguntas de la música. Que será porque en el reparto de dones me fue regular y a veces necesito montones de ochos para darle sentido a una página, pero, aunque admiro muchos talentos de las inteligencias... Como criatura de letras, el engranaje que crea la música me maravilla. ¡Hay entre nosotros personas que tienen música en la cabeza! ¡Música! Es algo sobrenatural, que no puede explicarse con palabras —pero adonde la música sí alcanza— y al que solo unos pocos elegidos tienen acceso.

No en vano ‘componer’ es «formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden»; y, en su segunda acepción, todavía más fiel a su etimología: «De varias partes formar o constituir un todo». ¡Un todo! Cuando la mayoría de los mortales, aunque pasáramos la vida dando vueltas al barrio, jamás formaríamos una mitad...

Pero apenas empieza ahí el alma de la música. No basta con interpretar una partitura —igual que no cualquiera puede interpretar un texto de Shakespeare—. Hay quien ejecuta una pieza con perfección técnica, y sin embargo, el público permanece inerte. Las notas pasan de largo sin alcanzarlo.

Como dijo el compositor y director de orquesta Gustav Mahler: «En la partitura está todo escrito, menos lo esencial.»

Por cierto, su mujer se llamaba Alma.

Ya ni recuerdo en qué pensaba cuando salí. Cuando Jaime Anglada, desde el bolsillo izquierdo, me susurró el recuerdo del alma de su guitarra rota, rompiéndome un poquito el alma a mí. Y pienso que los músicos ven cosas que ni sospechamos. Y que Gonzalo Suárez, futuro Goya de Honor y hombre de talento, ve, que si es artificial, no es inteligencia. Es otra cosa. Que puede hacer «todo»… menos lo esencial.

Porque hay un algo presente en la arquitectura de todo lo humano, invisible, intangible, inalcanzable. Que solo está o no está: el alma. Y a eso debemos, fruto de los ochos —y hasta de los sietes— de la vida, que haya música que es respuesta, canciones que son pregunta y algunas páginas... que son anhelo.