Cuando el remedio es peor que la enfermedad

Aunque la falta de viviendas en la isla es un auténtico drama, una emergencia, la situación no puede utilizarse como pretexto para soltarnos un despropósito por decreto. Permitir que se construya en las llamadas áreas de transición, en zona rústica colindante con núcleos habitados es una decisión aberrante que creará un problema mucho mayor que el que ya tenemos. A estas alturas, el disfraz que busca la especulación y el pelotazo no puede engañar a nadie. En la isla existen demasiados inmuebles vacacionales vacíos la mayor parte del año y lo que tenemos desde hace años es una flagrante ilegalidad en el mercado de la vivienda que, ahora –ya es el colmo- trata de sacar provecho a la precariedad. Es aquello de dolidos y apaleados. La depredación urbanística es de vergüenza ajena y a tal punto salvaje que uno desconfía de lo que no sea ya iniciativa pública, una construcción que asegure un precio limitado, una vivienda asequible. ¡Las tomaduras de pelo en las barberías!

Y como viene al caso, insisto en una sencilla pregunta que hice al consistorio de Vila hace ya días y no ha tenido respuesta. ¿Podríamos saber qué capacidad habitacional tienen la Marina y Dalt Vila y cuántos habitantes tienen de facto? Tal como están las cosas, no nos vendría mal saber cuántos pisos tenemos vacíos. Y por cierto, sigo sin entender por qué, en uno y otro barrio, no hay promotor que le meta mano a la rehabilitación de edificios que son perfectamente recuperables si se actualizan y se mejoran sus condiciones de habitabilidad. Aunque sospechar lo que ocurre no resulta difícil: comercializar después las rehabilitaciones a un precio justo no compensa en la medida que lo hace la obra nueva que apunta con exclusividad al lujo. Sorprende, en cualquier caso, que la iniciativa pública no incentive estas recuperaciones que digo y que permitirían movilizar un parque de viviendas que, una de dos, o están vacías o tienen un uso turístico descontrolado, fuera de regulación. No se trata de construir más, se trata de aprovechar mejor lo que tenemos y poner freno a la desaforada especulación que nos ahoga.