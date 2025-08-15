Migración, eufemismos y gafas

El otro día, desenchufando el cerebro un rato en Instagram, me salió un vídeo parodia en el que una mujer se ponía las gafas de su marido y al fin entendía por qué él no pegaba golpe en casa: con las gafas no se ve ni una mota de polvo ni los platos en el fregadero ni los pelos en el desagüe de la ducha ni los tropecientos juguetes de los niños esturreados por el salón ni...

Me pregunto si algunos de nuestros políticos llevan unas gafas similares que hacen que algunos problemas desaparezcan. O que no sean tan graves. La llegada de migrantes a las Pitiusas, principalmente a Formentera, en los últimos días ha puesto al borde del colapso a la isla, que no tiene recursos humanos ni materiales para poder hacer frente a las alrededor de 300 personas arribadas en patera en menos de dos días (y a la espera de que lleguen más). Desde el Consell explican que su brigada tuvo que abandonar su trabajo para ofrecer agua a quienes, tras horas de travesía en el mar, llegaban extenuados, porque no hay un servicio de primera asistencia. La Guardia Civil tuvo que trasladarles en un vehículo de Protección Civil porque la única furgoneta de la que disponen está averiada. Eso por no hablar de los 151 niños y adolescentes que llegaron solos en una patera a la isla y que la institución tiene tutelados. Una cifra elevadísima para una isla tan pequeña cuyos gobernantes han alertado de que la atención a los migrantes canibaliza su presupuesto anual.

Formentera implora ayuda e implicación del Gobierno. Urgente. Y denuncia las promesas incumplidas. Mientras, en la Administración General del Estado en las Pitiusas responden a las llamadas de auxilio y las críticas con las gafas puestas. Reconocen que estos días están siendo «intensos» (eufemismo modo on) en cuanto a llegada de migrantes y niegan que se esté desatendiendo este fenómeno a pesar de que todos los que están a pie de patera insisten en que no se llega, en que no pueden más, en que no dan abasto... Me veo venir la solución para que dejen de denunciar la falta de recursos: comprarles unas de sus gafas. ¡Apañao!n