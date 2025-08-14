¿Dónde están las 11.000 plazas fulminadas?

Aseguraba ayer en estas páginas el director insular de Lucha Contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, que la plataforma Airbnb ha dejado de ofrecer más de 10.000 plazas turísticas en Ibiza en el último año, y Booking, otro millar. En total, 11.000 plazas que se supone que eran ilegales, es decir, que no podían ser comercializadas como tales por carecer de los permisos pertinentes por diversos motivos. Lo que nos preguntamos ahora todos los que residimos aquí es dónde narices están esas 11.000 plazas. ¿Se han esfumado? ¿Se las han llevado a Portugalete? ¿Ya no se alquilan ni siquiera legalmente? ¿Es otro truco del Mago Pop? Se supone que esas plazas, tras ser retiradas del mercado ilegal, pasarían al legal para que sus propietarios, «la mayoría grandes operadores, operadores profesionales», según Gómez, obtuvieran alguna rentabilidad (quizás menor, pero siempre eso es mejor que nada), pero no se ha notado que semejante volumen haya repercutido en el alquiler ni en el precio de la vivienda. Ni hay más pisos disponibles (en alquiler o venta) ni han bajado los precios de los alquileres respecto a hace un año (al contrario), que sería la consecuencia normal de un aluvión repentino de oferta en un mercado inmobiliario tan constreñido y asfixiado como el ibicenco. ¿Es un éxito que ambas plataformas hayan retirado esas 11.000 plazas? Por supuesto, olé. Pero ahora hay que averiguar qué ha pasado con ellas, si ya están disponibles para alquilarlas a residentes y trabajadores temporales, si están a la venta o si sus dueños las han ‘aparcado’ y las mantienen vacías a la espera de encontrar un truco, otra manera de obtener rendimientos más sustanciosos que el simple alquiler anual. Lo que está claro es que esos espabilados que durante años se aprovecharon de los vacíos legales para forrarse a costa de crear una crisis habitacional sin precedentes no van a cejar en seguir haciendo negocio con propiedades que deberían dedicarse a aquello a lo que fueron destinadas, a la residencia, no al turismo (para eso ya están los hoteles). Sería frustrante que ya hubieran encontrado la manera de sortear las trabas impuestas por el Consell para seguir comercializándolas.