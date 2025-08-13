Sequía, ¿para quién?

Llevamos ya muchos años con el runrún constante de la escasez de agua en la isla. Las escasas lluvias otoñales e invernales no logran subir el nivel de unos acuíferos sobreexplotados y, consecuentemente, salinizados. Además, la red tiene unas enormes pérdidas, aumentando la necesidad de más desalinizadoras y de darle utilidad verdadera a las aguas sucias desaladas más allá de verterlas al mar apenas depuradas. Todo ello hace que no se logre espantar el fantasma de los cortes y restricciones de agua, siendo una seria y grave amenaza. Hasta el Ayuntamiento de Vila anunció hace unos meses el cierre de las fuentes públicas, un hecho que paulatinamente ha ido llevando a cabo alegando el elevado consumo. Cosa cierta. No hace falta y no voy a explicar en este artículo el porqué. E ídem con las duchas de las playas. Sacúdase usted la arena con la toalla.

En varias ocasiones y refiriéndome a situaciones diversas, he expuesto que a la escasez se llega por dos caminos que no necesariamente son opuestos ni excluyentes: porque no lo hay o porque, aun habiéndolo, se derrocha mucho. En concreto, en el tema del agua en Ibiza se dan las dos circunstancias: llueve poco y se utiliza mucha agua. Tenemos un nivel de consumo inasumible. Veremos hasta cuándo. Pero claro, en los momentos de estrechez y penurias, el cinturón siempre le aprieta más a quien ya lo lleva en el último agujero.

Basta con pasear por cualquier calle de cualquier municipio o darse una vuelta por el interior de la isla para comprobar que la construcción se ha disparado: edificios, villas, urbanizaciones o multitud de casas unifamiliares en terreno rústico. Grúas por doquier. Construcciones en muchos casos acompañadas de sus correspondientes piscinas. ¿Y con qué las van a llenar? Pues eso. Y también chirría, y no menos, que las casas que se construyen vayan acompañadas de jardines con plantas y árboles de todo tipo que, efectivamente, requieren de mucha agua.

Paseando semanas atrás, da igual la zona, tropecé con la avanzada construcción de una casa y la ingente cantidad de tierra que allí se había movido a ambos lados del camino. Ya me parece obscena esta muestra de poder económico, destrozando sin contemplación para plantar mi casa en medio de la nada y justo donde me da la gana. Da igual roca, masa forestal o arena; se paga y se mueve lo que haga falta. Además, se justifica porque se está generando empleo y riqueza. Parece que el dinero generado en Ibiza nunca es suficiente. Gastarme seiscientos mil euros en mi humilde casa en medio de un pueblo o en una zona urbanizada no genera riqueza; únicamente ocupa espacio y destroza el maltrecho territorio. Desgraciadamente, este es el mensaje que se nos transmite desde las instituciones.

Pero quiero ir más allá en mi crítica, porque no basta con todo esto. Además, hay que plantar césped y montar un augusto jardín alrededor de la construcción, y a lo largo de todo el camino de acceso. Y por si fuera poco, como el monocolor verde oscuro de los pinos del bosque no es bello, planto árboles por todo el perímetro para romper esa monotonía. Pero claro, los pinos no hay que regarlos, pero a todos esos otros árboles sí. Para ello instalo sistema de riego automático. Y el agua, en el mejor de los casos, la llevan con camiones, y en el peor, se saca de una perforación ilegal. Las horas necesarias para llenar las cisternas cada vez son más, síntoma al cual tampoco prestamos atención.

En el otro lado de la moneda está tu casa o tu urbanización, donde se mira con lupa que no haya una fuga antes del contador, ya que al segundo aviso Aqualia corta el agua sin ningún tipo de remordimiento ni consideración. Doble rasero una vez más. Y para acabar de adobarlo, tal bacanal y despilfarro acuoso se pretende atajar subiendo su precio por tramos, es decir, que si consumes mucha, el precio por hectómetro será mayor. ¿Y ustedes creen que eso le importa a quien gasta millones de euros en la opulencia? Esta medida no garantiza el agua para todos, porque, como ya escribí aquí en su día, hemos aprendido a convertir el agua en dinero, pero no el dinero en agua.

A la vuelta de la esquina está que se empiece a robarla al igual que se roba ya la corriente eléctrica.