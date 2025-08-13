«Todo está mal». Esta expresión se ha convertido en el mensaje recurrente cuando hablamos de Ibiza, sin darnos cuenta de que en realidad es una forma de hablar de nosotros mismos. Sin embargo, esta visión simplifica una realidad más compleja: el crecimiento de la isla no es una especie de maldición, sino una historia de éxito que, progresivamente, está generando fuertes tensiones sobre recursos, infraestructuras y sobre el propio territorio.

Ante esta situación, hay dos caminos. El primero, el de la lamentación y el «todo está mal». Este camino es realmente cómodo; en Galicia diríamos «xa o vía eu» (ya lo veía yo). Pero esta opción nos conduce a una calle sin salida. El segundo, y único viable, es el de la gestión proactiva, que exige una visión de conjunto y el compromiso real de la sociedad ibicenca, sobre tres principios irrenunciables: identidad, patrimonio y sostenibilidad.

Este compromiso solo se materializará si la ciudadanía, de forma activa y sin exclusiones, lidera la definición de un marco estable y duradero. Esto significa dotarnos de un contrato territorial y reputacional que trascienda los ciclos políticos, que nazca de un consenso social amplio y que sea asumido por todas las administraciones.

Este acuerdo debe garantizar la estabilidad de las prioridades entre legislaturas, adaptándose a los nuevos desafíos que puedan surgir, y asegurar que los grandes retos se aborden de forma coordinada: garantizar el agua, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la gestión de los residuos y ordenar la movilidad. Retos que se conectan entre sí y que requieren respuestas integrales.

Estos desafíos son conocidos, pero lo esencial es concretar las cuestiones a debatir en cada uno y los puntos sobre los que es posible alcanzar un consenso social duradero. Superar los análisis simplistas y los prejuicios ideológicos pasa por definir con rigor esos debates.

En este contexto, problemas como el intrusismo (oferta ilegal de alojamiento y transporte) ilustran cómo una actividad no regulada puede agravar los grandes retos de la isla. Al operar al margen del sistema, estas prácticas sobrepasan la capacidad de acogida del territorio, acentuando la presión sobre la vivienda, la red hídrica, la gestión de residuos y la movilidad.

En agua, el reto no es solo producir más, sino modernizar redes, evitar nuevas perforaciones que agotan acuíferos y aumentar la reutilización —que en 2022 apenas alcanzó el 5,6 % del suministro—. La presión sobre este recurso es estructural y nos obliga a repensar el modelo de desarrollo. ¿Debe el acceso al agua condicionar la planificación urbanística? ¿Cómo fijar objetivos claros de reducción del consumo per cápita para residentes y visitantes?

En vivienda, el dilema es garantizar hogares asequibles en un territorio con alto nivel de empleo y gran atracción de nuevos residentes. La oferta libre no es asequible para las rentas medias, y el problema es estructural, impulsado por factores como la falta de suelo, los costes de obra y laborales, y las condiciones de financiación. Las propias limitaciones del mercado de compra - venta, y la falta de seguridad jurídica, tensa a su vez el mercado de alquiler en un círculo que se retroalimenta. Esta situación genera grandes dificultades personales y amenaza el propio modelo económico, ya que la falta de vivienda para trabajadores esenciales afecta directamente a la calidad del servicio. ¿Qué medidas de planificación y regulación pueden asegurar que una parte del parque residencial se reserve para quienes viven y trabajan en la isla?

En residuos, la alta generación per cápita obliga a decidir si priorizamos ampliar la capacidad local de tratamiento, apostar por un modelo de economía circular que reduzca la generación en origen o un modelo mixto con las implicaciones que cualquiera de estas opciones conlleva. Aunque la recogida selectiva ha mejorado, el 72 % de los residuos sigue acabando en vertedero. ¿Qué metas realistas podemos acordar para reducir residuos? ¿Qué papel deben asumir empresas y consumidores para cerrar el ciclo de los materiales y fomentar la reutilización?

En movilidad, la limitación estival de vehículos ha sido un paso importante, pero necesitamos un modelo integral que combine transporte público eficiente, movilidad activa y una regulación coherente de la entrada de vehículos. La congestión crónica y la dependencia del coche privado, unida a la saturación de accesos marítimos y aéreos, exige soluciones coordinadas. ¿Qué plan de inversiones garantizará que el transporte público sea la opción preferente? ¿Cómo integrar la gestión de accesos por mar y aire en la estrategia de movilidad insular?

Plantear estos retos con este nivel de concreción es el primer paso para que el contrato territorial deje de ser una idea abstracta y se convierta en una hoja de ruta compartida. Este pacto, para ser efectivo, exige la implicación de toda la sociedad ibicenca, de forma activa y sin exclusiones, en la construcción de los consensos necesarios. El verdadero éxito no se medirá en récords, sino en la capacidad de alcanzar un equilibrio que proteja la imagen y el valor de nuestra isla a través de un compromiso colectivo. Se trata de preservar una Ibiza que, dentro de una generación, siga siendo un lugar donde vivir, trabajar y disfrutar, manteniendo intacta la belleza de su territorio y la fuerza de su identidad.

Enrique Gómez Bastida es director insular de Intrusismo del Consell de Eivissa