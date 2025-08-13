Illa, gobernando a pesar de todo

Salvador Illa decidió gobernar a pesar de su minoría absoluta, sabiendo del riesgo político que implicaba tal debilidad parlamentaria. Y este es su gran mérito, porque sabía que el país lo necesitaba, aunque intuyendo de antemano que sus socios de investidura le harían luz de gas casi a diario, especialmente ERC, que ya llegó al pacto arrastrando los pies. A Illa le exigen sus compromisos, le niegan su apoyo para cumplirlos y le desacreditan por el retraso. Los socios perfectos, vaya.

El primer aniversario del Govern de Salvador Illa llega con la debilidad parlamentaria intacta. La ha sorteado con la mejor de sus sonrisas, pero sigue sin presupuestos, sin ampliación del aeropuerto y sin financiación singular. Además, parece atrapado en el discurso nacionalista de sus predecesores sobre Sijena y es víctima del caos informático crónico del Departament d’Educació; eso sí, puede celebrar que los pantanos estén a rebosar y confiar que las inversiones en los barrios y en vivienda y, sobre todo, la comparación con los inoperantes gobiernos anteriores, le concedan el tiempo necesario para despegar. Al menos, para desenredar el lío conceptual de un régimen común de financiación autonómica sustentado en fórmulas singulares para cada una de las comunidades.

De la mano de la presidencia de Illa ha renacido la normalidad institucional en Catalunya. Lo ha hecho posible su talante y, por descontado, la descomunal desorientación política de ERC y Junts, prisioneros de sus errores durante la década perdida y paralizados por una amnistía que nunca les llega. El balance es pues más emocional que material. Y las perspectivas son poco inspiradoras. De hecho, Illa no dispone de todas las claves para diseñar el futuro, un horizonte estrechamente asociado a Sánchez, en la misma medida que el apoyo del líder del PSOE fue determinante para asegurar su investidura.

Para sobrevivir en condiciones de repetir victoria electoral, el presidente de la Generalitat cuenta tan solo con un aliado real, el presidente del Gobierno de España. Todo apunta a que el único pacto realmente serio y consistente existente en España es el de Pedro Sánchez y Salvador Illa. En otras circunstancias esto sería mucho para el presidente de la Generalitat, pero ahora mismo se intuye que puede ser insuficiente y problemático, dadas las dificultades políticas y judiciales que atenazan a Sánchez.

De tener que recurrir Sánchez a un adelanto electoral sin haber conseguido que Puigdemont pueda comerse tranquilamente un ‘xuixo’ en Girona o que Junqueras pueda asegurarles a los suyos que la singularidad financiera catalana es una versión moderna del viejo concierto económico, entonces el Govern de Salvador Illa estaría en la cuerda floja. Y a esta situación podría llegar sin haber hecho nada diferente de lo hecho hasta ahora: gobernar con ilusión, aprovechar los resquicios que deja el régimen parlamentario a los gobernantes en minoría absoluta y surfear una coyuntura económica envidiable para medio mundo.