Difícil encrucijada

Mar en calma. Antes sonaba a día de calamares, a pesca con nocturnidad y alevosía. Ahora suena a llegada de pateras a nuestras costas, de migrantes cansados de la travesía desde Argelia. Otros en taxi-patera a cinco mil el viaje (según su propio relato) y las mafias del esclavismo moderno haciéndose ricas y, lo que es peor, haciendo ricos a otros que ni aparecen en los atestados de la Guardia Civil. Y nosotros en cuitas políticas yendo más allá de conductas tolerables en una sociedad donde los derechos humanos hay que respetarlos, incluso, con aquellos que no los respetan. La polémica de Jumilla esta semana se une a la ya vieja en el tiempo sobre la atención a los llegados por tierra, mar y aire de otras culturas, con otras religiones y que buscan (a mí lo de las guerras o los riesgos de persecución política empieza a sonarme a excusa) una mejor calidad de vida en países de este primer mundo, donde a la postre confirman que aquí no atan los perros con longaniza y que la vida cotidiana es casi tan dura como en la tierras dogón o similares.

Tenemos una mezcla de sentimientos encontrados con el sector de semejantes diferentes. Unos utilizan el lenguaje populista y fácilmente comprensible de otorgarles a los llegados de forma irregular todos los males de una sociedad que es incapaz de reconocer sus propias carencias. Es fácil saltar a los atriles y lanzar las proclamas de que se adapten a nuestras costumbres. Perdonen ustedes, olvidamos que fuimos un pueblo donde desde tiempos ancestrales buscamos una mejor vida (como ellos) en el interior y en el exterior. ¿O es que como estos fuimos a los países del Plan Marshall y otros a delinquir y a traficar con droga? Fuimos, en aquellos convoyes de Renfe, con parada en Figueras, a la vendimia en Francia o a servir en la hostelería suiza, mientras superábamos nuestra hambruna de posguerra.

Aún recuerdo el anuncio de productos de Aragón en La Habana, que llegaban en todos los vapores para nutrir a una amplia comunidad española en la colonia. O qué me dicen de los gallegos en Argentina, donde creían que todos los españoles venían de Galicia.

Necesitamos llevar la cuestión de la emigración a Europa a parámetros de sentido común, donde las leyes se adapten a la realidad del momento. Hay que hablar de economía sumergida (por ejemplo), de papeles para todos que nos permitan saber cuántos y cómo llegan y a lo mejor conseguimos que un máximo se incorpore al mundo laboral.