De las fobias, el tabaco y el ruido

Dejé de fumar hace años, una de las mejores decisiones de mi vida. No me costó demasiado y percibí una mejoría inmediata tanto en mi capacidad pulmonar como en el gusto o incluso, aunque sea más prosaico, en el bolsillo, porque ya entonces una cajetilla te costaba un riñón (sería más adecuado hacer la gracia con el pulmón pero, sinceramente, no se la veo por ningún lado). Es un veneno implacable que acaba con la vida de miles de personas y que el Estado sigue permitiendo supongo que por el pastizal en impuestos que genera. A pesar del pastizal en costes sanitarios que provoca...

Más de uno, al leer esto hará un Aznar, que se burló de las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y pidió que «le dejaran beber tranquilo». El problema no es la libertad de uno para hacer lo que le venga en gana, a lo que me apunto, lo son las miles de muertes y también los millones de euros que cuesta a la sanidad pública todos los tratamientos de las enfermedades que provoca este maná para las empresas tabacaleras. Tanto en los fumadores como en quienes les rodean.

Porque sinceramente, no me hace puñetera gracia que me echen ese veneno cuando camino por la calle o cuando estoy en la playa o tomándome una cerveza o un café en la terraza de un bar. Como a los cretinos que van con la música a tope en el coche, les diría a los fumadores que no quiero saber nada de su humo; a los primeros, que no tengo por qué aguantar la puñetera música que les gusta. Ambas cosas afectan a mi estado de salud, pulmonar y mental, y no necesariamente en ese orden.

Cuanto mayor me hago, de mayor envergadura son mis fobias. El humo y las colillas en suelos y playas (problemón que habrá que afrontar algún día), el ruido... y a partir de ahora la conselleria de Sanidad del Govern, que dice primero, a colación de la prohibición de su consumo en las terrazas, que el tabaco «es la principal causa de enfermedades respiratorias, de cáncer de pulmón y de muchas otras patologías». Para luego descolgarse con un terrorífico «ahora bien, creemos firmemente que la mejor solución no es la prohibición».