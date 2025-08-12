A la caza de Ayuso

De todas las ofensivas de la Moncloa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid esta del «dumping fiscal» para justificar el cupo catalán es la más descarada. Coordinada con la Generalitat, se ha pasado del famoso «España nos roba» a «Ayuso nos roba», cuando la aportación de Madrid a la caja común triplica a la catalana. Suena curioso el concepto de «dumping fiscal» en un país con comunidades autónomas que compiten, teóricamente, en régimen de autonomía financiera. Y más curioso aún que se critique a Madrid por atraer inversión y talento mientras se tolera que otras regiones pidan privilegios fiscales o condonaciones multimillonarias como si fueran derechos históricos. En fin, se trata de un bulo orquestado para blanquear el abusivo concierto fiscal con Cataluña. Los ataques disfrazados de fiscalidad progresista y las acusaciones sobre la gestión de la sanidad pública tendrían, en último caso, algún sentido si en otras comunidades floreciera la eficiencia. Pero todos sabemos que no es así.

Madrid representa un modelo de sociedad sin complejos que no necesita el relato victimista para funcionar. El problema para sus detractores, que la señalan como chivo expiatorio, no es que Ayuso baje impuestos; es que, bajándolos, le va bien. Eso pone en evidencia el discurso redistributivo de la izquierda, declinante por la concesión de privilegios fiscales a Cataluña, y el relato identitario del nacionalismo. Ayuso molesta. Su estilo simple, directo, sin filtros —algunas veces cargado de demagogia, otras de eficacia comunicativa— ha conseguido hacer sombra al sanchismo y al independentismo de Puigdemont y sus satélites. Lo paradójico es que, al unirse contra ella, Moncloa y la Generalitat acaban alimentando el personaje que más detestan. Le dan munición. Refuerzan su perfil gracias a una evidente caza orquestada. Y eso, en política, suele traducirse en un filón electoral.