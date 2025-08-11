Algo está pasando

Las declaraciones que el gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino, hizo a este periódico la semana pasada, a tenor de las cinco muertes en Sant Antoni asociadas a balconing, realmente producen estupefacción. En su opinión, estos decesos ocurren en mayor proporción que otros años porque «la gente abusa de sustancias con las que se colocan por ahí y les hacen entrar en un estado en el que llegan a alucinar».

Para afianzar dicha tesis, Sendino aludía a la muerte del dj italiano Michele Noschese, del que llamaba «la atención el nivel de colocón que tenía», apostillando que en el asunto de las drogas «se debería vigilar con mucha más eficacia porque algo pasa. Si no es por lo que toman, no se me ocurre otra explicación para lo que ocurre», y aprovechaba para reclamar «más perros de estos», en alusión al can adiestrado por la Policía Local de Formentera para detectar drogas. El insólito y sesudo análisis del hotelero, que analizaba la problemática como si de un asunto novedoso se tratara y no como un mal endémico que los ibicencos conocemos al dedillo, constituye un ejemplo fehaciente de la ceguera sectorial en relación al turismo de excesos.

Quien sí parece tenerlo claro es el dj valenciano Paco Pil, pionero de la ruta del bakalao, que en otra interesante entrevista contestaba sin filtros a una pregunta sobre cómo afectan a la imagen de la isla las muertes por drogas. Respondía que Ibiza tiene «la imagen que se ha buscado. Si vives de esto, tú no puedes estar pintando y no mancharte». He aquí la esencia del dilema: No podemos promover fiesta las 24 horas y luego quejarnos cuando se tiran desde los balcones. Para cambiar este tipo de turismo se requiere un cambio de modelo, donde la fiesta sea complementaria y no principal y permanente. Que se restrinja a un horario mucho más reducido, para que los jóvenes no se pongan ciegos desde el mediodía que abren los beach clubs a las seis de la mañana que cierran las discotecas.

Pil añadía que ahora su grito de guerra es «¡Esto sí que es una fiesta, fuck Ibiza!», en alusión a los clubes ibicencos, «donde se pagan 80 o 100 euros para que te traten como a un borrego». Es la visión de un profesional de la música electrónica y no es el primero que habla en esos términos. Por tanto, ya no es sólo que la imagen general de la isla viva sus horas más bajas por todas estas muertes, sino que la propia imagen del ocio ibicenco resulta cada vez más patética, incluso desde el punto de vista de los clubbers.

En la misma línea que Sendino se ha expresado Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern balear: «Sobre estos casos de balconing no conocemos las causas, pero es evidente que no podemos mirar hacia otro lado». Se ve que los únicos que no conocen las causas son ellos, porque los demás ibicencos no albergamos dudas.

Tal vez por esto, tanto Costa como Sendino, además del propio Ayuntamiento de Sant Antoni, insisten en reclamar más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Acaso piensan poner un policía o un guardia civil en cada balcón? ¿Dónde piensan alojar a todos esos agentes adicionales que reclaman? ¿Les concederán un permiso especial de acampada en algún solar polvoriento?

Incluso al propio presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, en su discurso del día 8, le escuchamos quejarse por enésima vez sobre aquellos que vienen a aprovecharse de la isla. «No queremos ser una isla de extremos, sino un espacio equilibrado», dijo.

Si lo que se persigue es equilibrio, algo habrá que hacer; especialmente por parte de quien tiene la sartén por el mango. Y si no sabe por dónde empezar, puede mirar al sur, hacia Formentera, donde el Consell de allí, gobernado por el mismo partido, ha cerrado un restaurante que ejercía como sala de fiestas, incluso cobrando entrada a los clientes y multiplicando su aforo. ¿Les suena de algo? ¿Hace falta enumerar todos los chiringuitos y hoteles que se dedican impunemente a lo mismo en la pitiusa mayor?

Lo explicaba de forma nítida el compositor Miquel Àngel Roig-Francolí en su discurso de aceptación de la medalla de oro de la ciudad, que debió de sacar los colores a más de uno: «¿Qué han hecho, o qué no han hecho durante décadas, las instituciones que habrían podido encaminar y regular el modelo turístico, económico y territorial de Ibiza?».

Como dice un buen amigo, los líderes isleños se ponen la mordaza cuando tienen que hablar, tapones en los oídos cuando deben escuchar y anteojeras a la hora de ver. Otro día hablamos de greenwashing y del vergonzante cinismo que entraña que determinadas organizaciones ecologistas se alíen con los más problemáticos establecimientos vinculados al turismo de excesos.

@xescuprats