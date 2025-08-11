Opinión | Tribuna
Anglès, globalització i pèrdues
Vaig llegir, fa uns dies, en una publicació electrònica del Principat, una entrevista amb un expat francès que viu a Barcelona. L’home, en una part de la peça periodística, feia referència al seu capteniment lingüístic. Deia que, en la seua vida laboral i en la seua intercomunicació amb la gent de Barcelona, la llengua que fa servir normalment és l’anglès. També hi deia, ben específicament, que en anglès s’hi pot viure sense cap tipus de problema, a Barcelona. Com a Madrid, París, Berlín, Roma o Àmsterdam. La segona llengua que l’entrevistat feia servir més era la seua llengua materna: el francès. A Barcelona, explicava, hi ha una important colònia francesa de persones en condicions paregudes a les seues. Es tracta de persones que treballen en línia -i que, per tant, igual poden viure a Hong-Kong que a Brasília- i que escullen el lloc on viure en funció de coses com el clima, el preu de l’habitatge o els serveis sanitaris disponibles. (Això, abans, només ho feien els jubilats, però ara també ho pot fer un contingent molt important de treballadors). Per tant, la segona llengua més usada per aquest nou barceloní era el francès. Era evident, pel que es desprenia de l’entrevista, que, per viure a Barcelona, amb l’anglès i el francès n’hi sobrava.
Llavors, emperò, es revestia d’una certa sensibilitat pel sabor local i reconeixia que saber una mica de castellà, i, encara més, de català constituïa un valor afegit. Afirmava que tenia uns coneixements molt migrats de castellà, però que hi podia saludar i potser demanar un producte al supermercat. No res més. Amb això, deia, ja em guany la simpatia d’una part dels conciutadans (amb els quals podria interaccionar igualment en anglès, però que valoren que sàpiga dir “buenos días”). I deia, en la seua autoavaluació de competències lingüístiques, que, per proximitat amb el francès, entenia moltes coses en català, fet que també li ajudava en aquesta aproximació a la parròquia local.
Tot plegat, com podem observar, és producte de la globalització. Si avui passejam pels principals carrers comercials de Vancouver, Boston, Londres, Atenas, Varsòvia o Hèlsinki, hi podrem trobar botigues molt semblants, les mateixes grans marques, el mateix tipus de reclam publicitari i tot l’etcètera que hom tengui ganes d’afegir-hi. En qualsevol d’aquests centres comercials de les ciutats esmentades (i totes les que hi podríem afegir!), ens atendran en el mateix anglès internacional (gent que potser en parla molt poc, d’anglès, però que en sap prou per comprar i vendre en aquesta llengua) i hi podrem pagar amb les mateixes targes de crèdit. Hi trobarem els mateixos turistes (siguin japonesos, americans o italians), tendrem dificultats per poder-hi distingir cap viatger (parlar de la diferència entre viatger i turista ja formaria part d’un altre paper, però potser algun dia hi tornarem), i en podrem sortir sense ni un petit rastre enlloc de cultura del país.
La uniformització del món a què faig referència (i que tothom que volti una mica haurà pogut constatar) passa per l’adopció de l’anglès com a interllengua mundial. Ja he esmentat que no es tracta d’un domini real i aprofundit de la llengua anglesa, sinó d’aquest mínim necessari per comunicar-se (en la professió i en les necessitats bàsiques de la vida quotidiana). És més aviat una Novoparla orwelliana que no una llengua pròpiament adquirida. Però funciona, com funcionava la interllengua mediterrània (bàsicament portuària) a l’Edat mitjana, i bastant més endavant.
Record que hi va haver un temps en què els filòlegs i tots els aficionats a la qüestió de la llengua ens posàvem les mans al cap quan vèiem que ben sovent un italià i un català, o un castellà i un portuguès, o un francès i un romanès usaven l’anglès per entendre’s entre ells. Ens queixàvem, com si es tractàs d’una fatalitat, que els romànics no fèiem entre nosaltres com fan els nòrdics (on se suposa que hi pot haver una conversa en què un parli noruec, un altre danès i un altre suec sense que ningú canviï de llengua, i sense grans problemes d’intercomprensió). Avui dia aquelles queixes ens duen a la nostàlgia pura i dura. Avui es fan congressos a Estocolm en anglès, encara que la participació sigui bàsicament nòrdica. I es poden fer reunions a París entre parlants de llengües romàniques funcionant íntegrament en anglès. Fins i tot s’hi fan congressos sobre diversitat lingüística!
El panorama de la globalització, endemés, ens diu que hi ha més distància entre l’anglès i la segona llengua mundial (sigui quina sigui) que entre la segona i, posem per cas, el ladí, el friülès o la fabla aragonesa. La precarietat de l’espanyol, del francès o de la fabla o l’occità hauria de dur els parlants a apostar per la diversitat. Perquè, si els castellanoparlants continuen el seu afany de glotofagiar els bascoparlants, posem per cas, ells acabaran glotofagiats inexorablement. Però em fa la impressió que encara no ho veuen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
- Rubén Sousa, concejal de Playas de Ibiza: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- Un hombre le abre una brecha en la cabeza a un policía local de Ibiza
- Reacciones al discurso de Vicent Marí: «La isla no para de generar ingresos y sus ciudadanos viven cada vez peor»
- Aviso a pescadores furtivos: hasta 150.000 euros de multa por estas capturas
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Cierre del aparcamiento de ses Variades: '¿Dónde se van a meter todos esos coches?