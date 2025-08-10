Trump vende vaqueros en horas libres

Las trifulcas solo banales en apariencia se amontonan en la bandeja de entrada: agarrón en Coldplay, duelo de divos Rosalía/Miguel Adrover, a Christopher Nolan quieren prohibirle rodar ‘La Odisea’ en el Sáhara, dardos contra la anodina Aitana. El máximo, que no mínimo, común denominador de estos escándalos de bajo coste radica en su utilidad para diagnosticar a la sociedad actual, al reproducirse millones de veces en las redes de esclavitud social. El mínimo, que no máximo, común múltiplo de los enfrentamientos citados consiste en la derrota masiva de los postulados progresistas, ahora llamados ‘woke’ por la misma razón que se dice ‘decaf’.

El penúltimo conflicto de la ideología pop se ha disputado en el terreno de la publicidad de los pantalones vaqueros. La actriz Sydney Sweeney, extraordinaria en la primera temporada de ‘White Lotus’, en ‘Euphoria’ y en su minúsculo papel de ‘Serpiente’ en ‘Érase una vez en Hollywood’, emplea todos los recursos sinuosos de mujer rubia de ojos claros con reminiscencias sexistas, para seducir a los espectadores y que compren pantalones de American Eagle. Incluido el levantamiento de la capota de un automóvil con ropa ajustada. Nada que hubiera desatado un enarcamiento de cejas en el siglo pasado. Pero los contoneos intolerables se complementan con la fusión verbal entre «jeans» y «genes». Así que prende la hoguera.

Sweeney es acusada de propagar el nazismo, la eugenesia y el supremacismo blanco en general, un catálogo completo de fetiches beatos. La marca ingresa doscientos millones de dólares gracias a la publicidad llevada a cabo por los críticos. En este punto se inmiscuye como agente de ventas el mismísimo Donald Trump, que propaga el desafío y se enorgullece de que Sweeney haya desvelado que está registrada como votante republicana. En fin, la actriz difunde un vídeo adicional donde dispara con un revólver vaquero y con notable puntería a siluetas humanas. Ultraderecha, 1 - Woke, 0. Y así sucesivamente.